"Kann man eigentlich vom Krieg reichen werden?" Diese hypothetische Frage hat uns ein Hörer vor kurzem gestellt. Deshalb wollen wir in der heutigen Folge von "Lohnt sich das?" ein Gedankenexperiment wagen und uns fragen, welche Unternehmen in Kriegszeiten besonders florieren und wie Investoren das für sich ausnutzen. Wir zeigen auch, warum schon jetzt viele von uns von Kriegen profitieren, ohne es zu wissen. Und wir fragen, ob langfristig nachhaltige und ethische Investments nicht doch der bessere Weg sind. Dazu im Studio: Wolfgang Matejka, Asset-Manager in Wien. (red, 21.11.2023)

