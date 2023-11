Nach einer Erstberatung werden die Besucherinnen über passende Angebote informiert und weitervermittelt. APA/Sebastian Kahnert

Wien – Am Reumannplatz in Favoriten ist am Freitag das erste Wiener FEM-Frauengesundheitszentrum außerhalb eines Spitals eröffnet worden. Das "FEM Med" dient als Anlaufstelle für Gesundheitsfragen aller Art. Frauen, die etwa weitere Auskünfte zu Befunde oder Therapien wünschen, die eine Versorgung im niedergelassenen Bereich suchen oder die sich über Krankheiten informieren möchten, können sich dort an ein mehrsprachiges Team von Fachleuten wenden, wie das Rathaus mitteilte.

Nach einer Erstberatung durch Expertinnen und Experten aus verschiedenen Gesundheitsberufen werden die Besucherinnen über passende Angebote oder Anbieter informiert bzw. an diese vermittelt. Die neue Einrichtung solle einen niederschwelligen Zugang ermöglichen, hieß es. Das Konzept für FEM Med basiert laut Stadt auf Erfahrungen der Frauengesundheitszentren FEM und FEM Süd, die in den Kliniken des Wiener Gesundheitsverbundes untergebracht sind und etwa psychosoziale Beratung anbieten.

Finanziert wird das FEM Med aus Mitteln der Landesgesundheitszielsteuerung. Umgesetzt wird es vom Institut für Frauen- und Männergesundheit. Apropos Männer: Für diese gibt es im FEM Med ebenfalls eigene Beratungsstunden. (APA, 17.11.2023)