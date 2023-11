Die Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien, der schon der Kurier und Profil gehören, will der ÖVP-Teilorganisation Niederösterreichischer Bauernbund ihren Agrarverlag abnehmen. Bei der Wettbewerbsbehörde wurde die Übernahme im November angemeldet. Der Agrarverlag produziert für den Finanz- und Industriekonzern bereits das Raiffeisenblatt.

Raiffeisen will den Agrarverlag vom Bauernbund übernehmen. Imago Chromorange

Holzkurier und Bauernzeitung

Im Agrarverlag erscheinen Publikationen wie Bauernzeitung, Unser Land, Leben am Land, Pferderevue, Besseres Obst, Der Pflanzenarzt, Der Winzer, Forstzeitung und Holzkurier, Reisen-Magazin, Natur und Genuss.

Der Agrarverlag gehört bisher Funktionären des niederösterreichischen Bauernbunds, die die Anteile als Treuhänder für die ÖVP-Teilorganisation halten. Ihre AV Holding will die Anteile an der Optimal Präsent GmbH komplett an Raiffeisen verkaufen, die wiederum den Agrarverlag besitzt sowie 50 Prozent am Ärzteverlag. Die Beteiligung will Raiffeisen laut Anmeldung mitübernehmen, sowie der AV Verlag Bankenbedarfsartikel GmbH Nfg. KG. Der Agrarverlag ist laut Offenlegung beteiligt an Cadmos Verlag GmbH und an av-news GmbH in München.

Der Agrarverlag machte laut Jahresabschluss 2022 10,4 Millionen Euro Umsatz und ein Ergebnis von 530.000 Euro.

Bis 30. November können Wettbewerbsbehörde und Bundeskartellanwalt noch Prüfanträge für den Zusammenschluss beim Kartellgericht stellen. (red, 17.11.2023)