Da 20 Prozent auf Möbel, hier 15 Prozent auf Wintermäntel, dort alles um den halben Preis: Zurzeit locken Händler von überall mit Rabatten. Wir befinden uns mitten in der sogenannten Black Week, die am Freitag im Black Friday gipfelt. Für den Handel ist der Tag einer der wichtigsten in der Vorweihnachtszeit. Klimaschutzorganisationen nennen ihn einen "schwarzen Tag für die Umwelt". Denn der übermäßige Konsum hat gravierende Folgen für den Planeten. Aber wieso sind wir eigentlich so verrückt danach, zu konsumieren? Und was passiert, wenn unsere Kauflust mit unserem Willen zum Klimaschutz konkurriert?

Ein Anruf bei dem Verhaltensökonomen Matthias Sutter. Neben jenem, das Notwendigste einzukaufen, gebe es mehrere Gründe, aus denen wir konsumieren, sagt er. "Der erste ist, dass Konsum natürlich so etwas wie Status schafft. Ob das jetzt die neusten Ski sind, ein neues Auto oder eine neue Küche: Der Mensch ist letzten Endes ein soziales Wesen und immer auf die Anerkennung anderer aus. Und die kann man natürlich auch bekommen, indem man signalisiert, dass man sich das eine oder andere leisten kann." Materielles stehe in unserer Gesellschaft für Erfolg im Leben. Im Englischen gebe es dafür den Ausdruck: "Keeping Up with the Joneses", was so viel bedeutet, wie mit den Nachbarn mithalten zu können.

Referenzpunkt und Zeitdruck

In der Black Week wird dann auch noch mit Schnäppchen gelockt. "Dabei kommt ein zusätzlicher kognitiver Faktor ins Spiel", sagt Sutter. "Wir beurteilen Dinge nämlich anhand eines Referenzpunktes. Wenn ein Produkt plötzlich reduziert ist, fällt uns das ganz stark auf." Aus diesem Grund würden in Geschäften im Eingangsbereich häufig teurere Produkte stehen – damit die restlichen weiter hinten im Geschäft im Vergleich dazu billig erscheinen. Beim Black Friday werde genau dieses Prinzip genutzt.

In der Black Week locken Rabatte von überall. Doch wieso sind wir dagegen meist so wenig gefeit? REUTERS/VINCENT WEST

Außerdem schaffe die Black Week einen gefühlten Zeitdruck: "Es wird signalisiert: Wenn du günstiger kaufen willst, dann kaufe jetzt, denn danach gibt es keine Chance mehr." Das führt zu mehr undurchdachten Impulskäufen, wie man aus der Psychologie wisse. "Kognitive Entscheidungen werden unter Zeitdruck eher schlechter. Denn man wägt seltener ab, ob man etwas wirklich braucht." Ein gewohntes Bild am Black Friday sind daher Countdowns auf den Webseiten von Händlern, die zeigen, dass die Zeit läuft.

Alternativen zum Black Friday

Für ein gutes Angebot rücken persönliche Vorsätze – wie jener, weniger zu kaufen – schnell einmal in den Hintergrund. Einige Unternehmen versuchen auch, Klimaschutz und Kauflust miteinander zu vereinbaren. Vor drei Jahren veranstaltete etwa das Möbelhaus Ikea den sogenannten "Buyback Friday". Kundinnen und Kunden konnten alte Möbel zurückbringen, und Ikea kaufte sie ihnen ab – um sie dann in der Fundgrube anzubieten. Als Hintergrund der Initiative wurden die Nachhaltigkeitsziele genannt.

Besonders Unternehmen, die sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen schreiben, geraten am Black Friday in ein Dilemma. Das Modelabel Armed Angels, das nachhaltige und faire Mode anbietet, versucht dieses Dilemma durch den "Slow-vember" zu lösen. Anstatt an einem Tag Rabatte anzubieten, gibt es den ganzen November über Prozente – das solle Impulskäufen vorbeugen und eine entspannte und gewissenhafte Entscheidung ermöglichen. Letztendlich seien solche Aktionen aber genauso Verkaufsstrategien, merkt Sutter an. "Die Unternehmen machen das nicht aus Barmherzigkeit."

Schnäppchen wichtiger als Regenwald

Was passieren kann, wenn Klimaschutz und Kauflust gegeneinander abgewogen werden, hat Armed Angels im Jahr 2020 erfahren. Das Modeunternehmen wagte zum Black Friday ein Experiment und ließ Kundinnen und Kunden die Wahl: Sie konnten Kleidungsstücke um 30 Prozent Rabatt erwerben oder zum vollen Preis. Verzichteten sie auf den Rabatt, sollte das Geld in den ecuadorianischen Regenwald fließen. Es zeigt sich, dass sich vier von fünf für das Schnäppchen entschieden. Martin Höfeler, der Gründer und CEO, sagte dazu: „Wenn es um den Geldbeutel der Menschen geht, ist die Rettung des Planeten zweitrangig."

Vor die Wahl gestellt: Anstatt für eine Spende für den Regenwald in Ecuador entschieden sich 2020 die allermeisten Kundinnen und Kunden von Armed Angels für einen Rabatt. Getty Images/Kalistratova

Für Verhaltensökonom Matthias Sutter ist der Ausgang des Experiments sehr bezeichnend. Sobald Mehrkosten entstehen, trete die Rücksicht auf die Umwelt in den Hintergrund. Das zeige sich auch bei CO2-Kompensationen von Flügen, die vor allem auch deshalb kaum gekauft würden, weil sie oft teuer sind. "Mit dem reinen Appell, dass wir umweltbewusst sein müssen, werden wir das Klima nicht retten", sagt deshalb Sutter. Es brauche andere Wege.

Nudging als Methode

Das Magazin "National Geographic" fragte unlängst, ob "Nudging" geeignet sei, die Umwelt zu retten. Nudging bedeutet übersetzt so viel wie "Anschubsen" und ist eine Methode aus der Verhaltensökonomie. Das Prinzip dahinter: Menschen sollen bei einer Entscheidung subtil in eine wünschenswerte Richtung gelenkt werden, ohne Vorschriften. Werden zum Beispiel in einem Gebäude Hinweisschilder auf den Aufzug deutlich verkleinert und die Schilder zur Treppe deutlich prominenter dargestellt, wäre das Nudging. Die Menschen haben dann immer noch beide Alternativen, die Treppe erscheint ihnen jedoch naheliegender. Oder möchte man einen Flug buchen, und auf der Webseite der Airline sind CO2-Kompensationen automatisch ausgewählt. "So ändert man die Entscheidungsarchitektur ganz leicht", sagt Sutter.

Warum man in der Black Week etwas einkauft, das man eigentlich gar nicht braucht, hat auch mit dem gefühlten Zeitdruck zu tun. Getty Images

Kann Nudging also auch einen umweltbewussteren Konsum fördern? Sutter glaubt ja, wenngleich "es auch nicht den Planeten retten wird". Als Beispiel, wo es gelungen ist, die Menschen zu einem anderen Verhalten "anzustupsen", nennt der Ökonom eine Studie, die er kürzlich mit Kolleginnen und Kollegen durchführte. Dabei wurde in der Dusche eine Anzeige installiert, die in Echtzeit darstellt, wie viele Liter Wasser fließen. "Den meisten Menschen ist überhaupt nicht klar, wie viel Wasser sie beim Duschen verbrauchen, nämlich im Schnitt 40 Liter, und wie viel Energie damit einhergeht." Es zeigte sich, dass die Probandinnen und Probanden durch die Nudging-Intervention um 20 Prozent weniger Wasser verbrauchten.

Dennoch seien in manchen Bereichen Vorschriften von staatlicher Seite unerlässlich, sagt Sutter. Er nennt als Beispiel eine CO2-Besteuerung auf Kerosin, damit Flüge teurer werden. (Lisa Breit, 23.11.2023)