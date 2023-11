Playstation Portal ist seit 15. November 2023 erhältlich. Sony

Mit dem neuen Handheld hat Sony in dieser Woche viel Staub aufgewirbelt. Die hochwertige Hardware, die ab sofort offiziell im Handel verfügbar ist, ist als reines Streaming-Gerät konzipiert. Das heißt: sie braucht nicht nur eine Playstation 5, auf der das jeweilige Spiel installiert ist, sondern auch ein sehr gutes Internet, um die Spiele gut darstellen zu können. Einen dieser Punkte will sich Sony allerdings noch einmal genauer ansehen, wie deren Senior Vice President, Hideaki Nishino, am Donnerstag wissen ließ.

Cloud-Gaming

So spricht Nishino davon, dass ein Zugriff auf das in Playstation Plus Premium enthaltene Cloud-Gaming vorstellbar sei. Damit hätten Spielerinnen und Spieler Zugriff auf eine große Spiele-Bibliothek, bestehend aus PS3-, PS4- und PS5-Titeln, die man dann auf dem Handheld spielen könnte. Warum dieser Service nicht von Beginn an verfügbar ist, wird nicht beantwortet.

Die Aussagen von Nishino dürfen auch nicht als offizielle Bestätigung gesehen werden, dass Cloud-Gaming fixer Bestandteil von Playstation Portal werden wird. Der Ruf aus der Community ist allerdings laut, und Sony weiß ebenfalls, dass Konkurrent Microsoft jetzt und auch künftig stark auf Cloud-Gaming setzen wird. Man darf gespannt sein, wie Sony den Handheld 2024 weiterentwickeln will. Einen Test zu den aktuellen Möglichkeiten von Playstation Portal finden Sie hier. (red, 18.11.2023)