Kroatiens Zlatko Dalic and Marco Pasalic wissen, was auf dem Spiel steht. IMAGO/Slavko Midzor/PIXSELL

Wien - Der WM-Dritte Kroatien ist im Kampf um ein Ticket für die Fußball-EM 2024 in Deutschland auf Schützenhilfe angewiesen. Die Mannschaft um Mittelfeldstar Luka Modric muss am Samstag in Lettland und am Dienstag zu Hause gegen Armenien einen Punkt mehr machen als Wales, das zunächst in Armenien gastiert und zum Abschluss die bereits fix qualifizierte Türkei empfängt. Die Niederlande gehen von einer guten Ausgangsposition, aber stark ersatzgeschwächt ins Qualifikationsfinale.

Kroatien hat sich im Oktober mit Niederlagen gegen die direkten Konkurrenten Türkei (0:1) und Wales (1:2) in der Gruppe D in eine brenzlige Situation gebracht. Nun benötigt die Truppe von Teamchef Zlatko Dalic wohl zwei Siege und muss auf Punkteverluste von Wales hoffen, um noch Rang zwei zu erreichen und sich den Umweg über die Nations League zu ersparen.

Die Niederlande können bereits am Samstag in Amsterdam gegen Irland alles klar machen und sich Rang zwei hinter den noch makellosen Franzosen sichern. Teamchef Ronald Koeman hat für den Jahresabschluss zehn verletzungsbedingte Absagen erhalten, darunter Mittelfeldmotor Frenkie de Jong, Torjäger Memphis Depay und Bayern-München-Verteidiger Mathijs de Ligt. Sollte kein Heimsieg gelingen, haben die Niederländer am Dienstag bei Fußball-Zwerg Gibraltar eine zweite Chance. Griechenland, mit dem Oranje-Team punktegleich, aber nur noch mit einem Spiel, empfängt am Dienstag Frankreich und hat nur noch sehr geringe Chancen auf Platz zwei.

Viel Spannung verspricht die Gruppe I, in der sich noch die Schweiz (16 Punkte), Rumänien (16), Israel (12) und Kosovo (10) qualifizieren können. Die Schweiz mit dem Heimspiel gegen Kosovo und Rumänien, das in Felcsut/Ungarn auf Israel trifft, haben am Dienstag ihren ersten Matchball. (APA, 17.11.2023)