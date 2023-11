Eike Schmidt erhält die italienische Staatsbürgerschaft und könnte als Kandidat der Demokratischen Partei in die EU-Politik einsteigen, wird gemunkelt. imago images/Pacific Press Agenc

Der deutsche Chef der Uffizien in Florenz, Eike Schmidt, wird Italiener. Der 55-jährige Freiburger erhält bei einer Zeremonie in Florenz die italienische Staatsbürgerschaft. "Am 28. November werde ich vor einem Beamten der Gemeinde Florenz eingebürgert, dann werde ich italienischer Staatsbürger sein", so Schmidt im Interview mit der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" am Freitag.

Der Kulturmanager, der seit 2015 die Uffizien leitet, ist mit einer Italienerin verheiratet, die er in den 1990er Jahren in Florenz kennengelernt hatte, als beide mit ihrer Diplomarbeit beschäftigt waren. Das Paar heiratete Jahre später in Los Angeles.

"Ich mag Klischees nicht, doch ich bewundere die Fähigkeit der Italiener, mit Notstandsituationen ohne zu planen umzugehen. In anderen Ländern plant man, wenn aber etwas nicht funktioniert, stürzt man in eine Krise und man muss alles neu programmieren und verliert somit viel Zeit. In Italien findet man immer eine Lösung", erklärte Schmidt.

Mandat in den Uffizien läuft aus

Das Mandat Schmidts bei den Uffizien läuft Ende dieses Jahres aus. Der Direktor wird nicht mehr für ein drittes Mandat kandidieren, kann aber weiterhin in einer italienischen Kultureinrichtung arbeiten. Berichten zufolge könnte er die Leitung des Museums Capodimonte in Neapel übernehmen.

Auch eine politische Karriere winkt Schmidt. Gerüchten zufolge könnte er in den Reihen der Demokratischen Partei (PD - Partito Democratico), Italiens stärkster Oppositionspartei, bei den EU-Parlamentswahlen im kommenden Frühjahr im Wahlkreis Florenz kandidieren. Hier ist auch der Florentiner Bürgermeister Dario Nardella, ein guter Freund Schmidts, im Rennen. Über seine Zukunft wollte sich Schmidt nicht äußern.

Eike Schmidt wurde 2017 zum Generaldirektor des Kunsthistorischen Museums als Nachfolger von Sabine Haag designiert. Durch Veränderungen der politischen Verhältnisse in Italien - mit Dario Franceschini war damals wieder jener Politiker Kulturminister, der vor einigen Jahren die Museumsreform durchgesetzt und damit Chefposten für ausländische Manager an den Museen ermöglicht hatte - sah Schmidt eine Verlängerung in Italien in Reichweite und sagte in Wien kurzfristig ab. So begann er 2019 sein zweites Mandat in den Uffizien. (APA, 17.11.2023)