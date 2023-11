Der erste Prius, den es – zumindest in unseren Breiten – nur als Plug-in-Hybrid gibt, der erste auch nach Ansicht vieler, der richtig gut aussieht. Wir haben uns angesehen, was er kann und was nicht

Knapp fünf Zentimeter kürzer, knapp fünf Zentimeter mehr Radstand: den Trend, mit jeder neuen Generation zu wachsen, macht der Prius V nicht mit. Foto: Andreas Riedmann

Der Toyota Prius war eigentlich unser Begleitfahrzeug beim Kombi-Supertest im Friaul, und er musste sich sehr bemühen, den anderen Fahrzeugen nicht die Show zu stehlen. Nicht weil er Qualitäten als Kombi hätte, die hat er nicht. Er ist einfach überraschend anders als seine Vorgänger und überraschend frisch. Die fünfte Generation Prius bringt ein neues Fahrzeug, als Coupé geschnitten, stärker denn je und effizienter denn je.

Der Prius als solcher war das erste in Serie produzierte Hybridfahrzeug, 1997 noch sehr exotisch, aber sehr fortschrittlich, von Toyota jedenfalls unglaublich weitblickend. Die Japaner läuteten damals die automobile Elektrifizierung ein, von Skeptikern belächelt und abgelehnt, heute selbstverständlich. Vom Prius wurden weltweit mehr als fünf Millionen Fahrzeuge verkauft.

Verstaubter Vorreiter

Mit den Jahren hat er als ehemaliger Vorreiter aber etwas Staub angesetzt, den schüttelt er jetzt in seiner Neuauflage entschieden ab. Bemerkenswert: Den neuen Prius gibt es, zumindest bei uns, ausschließlich als Plug-in-Hybrid, er kann also auch an der Steckdose aufgeladen werden. Die elektrische Reichweite beträgt dann gut 100 Kilometer. Die Reichweite des Verbrenners macht je nach Route pro Tankfüllung etwa 400 bis 500 Kilometer aus.

Etwas lästig: Jede Änderung des Geschwindigkeitslimits wird akustisch angezeigt. Foto: Stockinger

Die kombinierte Gesamtleistung des Prius liegt bei 223 PS, das ist deutlich mehr, als sein direkter Vorgänger aufbieten konnte. Damit ist er nicht nur ein sehr sparsames Fahrzeug, wenn man ihn so fahren will, sondern auch durchaus sportlich, wer es darauf anlegt. Das maximale Drehmoment macht 190 Newtonmeter aus, die Beschleunigung von null auf hundert kann in 6,8 Sekunden gelingen. Der Fahrmodus lässt sich einstellen, von sparsam und gemütlich bis zu eilig.

Test: Toyota Prius Plug-in-Hybrid Executive Preis: ab 45.390 € (Testwagen: 47.050 €)

Antrieb: 4-Zylinder-Atkinson-Benziner, 111 kW (151 PS); Drehstrom-Synchron-Elektromotor, 120 kW (163 PS), Systemleistung: 164 kW (223 PS), max. Gesamtdrehmoment: 477 Nm; Lithium-Ionen-Batterie (Kapazität brutto: 13,3 kWh), elektrische Reichweite: bis zu 86 km; E-CVT-Getriebe, Frontantrieb

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 6,8 sec, Spitze 177 km/h (elektrisch: 135 km/h)

Dimensionen: L/B/H: 460/178/142 cm; Radstand: 275 cm; Kofferraum: 284 l; Leergewicht: 1545–1610 kg

T+ flotte Erscheinung, technisch top

T– Kofferraum ist eindeutig zu klein geraten ÖKO-WERTUNG Normverbrauch (kombiniert): 0,5–0,7 l / 100 km; CO2: 11–16 g/km; Stromverbrauch (kombiniert): 1,4–12,6 kWh / 100 km

Öko-Kommentar: Überzeugt gleichermaßen bei Verbrauch und Performance

Sportiver Anspruch

In der effizientesten Ausstattungsvariante beträgt der Kraftstoffverbrauch (auf dem Papier) nur 0,5 l / 100 km bei CO2-Emissionen von 11 g/km.

Der sportive Anspruch wird auch durch das neue Design unterstrichen. Der Prius hat eine sehr schlanke, fast geduckte Silhouette. Man könnte meinen, das ist nur eine von mehreren Karosserievarianten, das Coupé nämlich, aber so ist es nicht. Der Prius liegt recht niedrig, der Einstieg ist fast wie in einen Sportwagen. Das Kofferraumvolumen ist dank der neuen Positionierung der Batterie von 251 auf 284 Liter gestiegen, das ist immer noch bescheiden.

Sportlich sieht er aus, der neue Prius. Foto: Stockinger

Lästiges Gepiepse

Was wirklich nervt, und das ist nicht die Schuld von Toyota, sind die Assistenzsysteme und das ewige Gepiepse im Auto. Die aggressive Spurhalteassistenz lässt sich zwar ausschalten, aber man muss ins Menü des Bordsystems gehen. Wirklich lästig ist das Gepiepse: Jede Änderung des Geschwindigkeitslimits wird akustisch angezeigt, erst recht dessen Überschreitung. Wenn sich also das Tempolimit von 30 auf 50, dann auf 70 und wieder zurück auf 50 km/h ändert, piepst es jedes Mal. Noch aggressiver, mit einem dreimaligen Piepston, wird ohne Toleranz die Überschreitung des Tempolimits angezeigt.

Der Kofferraum ist einer der wenigen echten Minuspunkte beim neuen Prius, doch das war bei den Vorgängern auch nicht viel anders. Foto: Stockinger

Das ist besonders dann nervig, wenn das Fahrzeug ein falsches Tempolimit aufschnappt, was auf der Autobahn ebenso passieren kann wie in der Stadt. Das lässt sich zwar ausschalten, aber jeweils nur für den aktuellen Fahrbetrieb. Beim nächstmaligen Starten muss man wieder ins Menü. Das sind Vorgaben der EU, kein Spleen der Hersteller, aber für manche Menschen sind diese elektronischen Bevormundungen ein Grund, sich kein ganz neues Auto anzuschaffen. Da werden sich Hersteller und Politik noch etwas einfallen lassen müssen. Aber da kann der Prius nichts dafür. (Michael Völker, 22.11.2023)