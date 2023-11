(Linz-Urfahr. Vor einem Bierzelt, aus dem Stimmengewirr und Musik der John-Otti-Band zu hören sind und dessen Eingang von zwei Sicherheitsmännern bewacht wird, der Landeshauptmann-Stellvertreter von Oberösterreich Haimbuchner und ein Interviewer.)

Manfred Haimbuchner (FPÖ) und Bundesparteiobmann Herbert Kickl (FPÖ) in Linz. APA/WERNER KERSCHBAUMMAYR

INTERVIEWER: Herr Landeshauptmann-Stellvertreter, Sie haben jüngst in einer Rede gesagt, wenn Herbert Kickl Kanzler werde, werde er Journalisten und Islamisten wieder das Benehmen lehren, Ihr Parteikollege Angerer in Kärnten hat angekündigt, eine Landesrätin herzuprügeln. Das klingt recht bedrohlich.

HAIMBUCHNER: Nun, es besteht bekanntlich ein Tonalitätsunterschied zwischen einer Parteiveranstaltung im Bierzelt und politischer Sachdiskussion. Bei den erwähnten Zitaten handelt es sich um Zuspitzungen, und das Bierzelt ist seit jeher ein Ort, an dem viel und gern zugespitzt wird. Ich habe da schon – und Sie sicher auch – Leute sagen hören, sie würden alle Asylanten am liebsten eigenhändig umbringen. Zuspitzung natürlich. In Wahrheit sind das herzensgute Menschen, die würden nie im Leben einen Asylanten eigenhändig umbringen, nicht einmal schwer verletzen. Das ist eben dieser Tonalitätsunterschied, von dem ich gesprochen habe, und der muss doch bitte erlaubt sein. Aber jetzt muss ich leider unser Gespräch beenden. Da drinnen wartet man auf mich. Wollen Sie mitkommen?

INTERVIEWER: Nein danke.

(Haimbuchner ins Zelt ab. Die Musik endet. Man hört Applaus. KurzePause, dann:)

HAIMBUCHNER (über Lautsprecher): Liebe Freunde, ich freue mich, endlich wieder hier bei euch in Urfahr sein zu dürfen, und ich möchte gleich zu Beginn wiederholen, was ich schon am Ersten Mai an dieser Stelle gesagt habe: Im Urfahraner Bierzelt, da wird die Wahrheit gesprochen!

(Tosender Applaus)

INTERVIEWER (zu einem der Sicherheitsmänner): Jetzt würde ich doch gern reingehen.

SICHERHEITSMANN: Gehen S’ nur. Aber benehmen S’ Ihnen! Die haben scharfe Messer!

(Vorhang)

(Antonio Fian, 17.11.2023)