In den vergangenen zwei Wintern war Marco Odermatt unschlagbar. Österreich soll die Lücke zur Schweiz schließen. Leicht wird das aber nicht. AP

Im April hat sich der Österreichische Skiverband (ÖSV) quasi neu erfunden. Seither nennt er sich in eigenen Aussendungen Ski Austria. Er möchte die Politik dazu bewegen, wieder für mehr Schulskikurse im Land zu sorgen. Und es gibt ein neues Logo, das sogenannte Acon: neun Striche, die oft als Mikadohaufen belächelt wurden, in groben Zügen ein A formen und für neun Bundesländer, skiverrückte Menschen und so viel mehr stehen sollen. Im April rief Ski Austria aber auch ein großes sportliches Ziel aus.

Österreich soll wieder Skination Nummer eins werden. Im Snowboard ist das schon der Fall, auch im Skispringen stellt der ÖSV, Pardon, Ski Austria, das stärkste Team. Im alpinen Skirennlauf, dem großen Steckenpferd und der hierzulande prestigeträchtigsten Winterdisziplin, musste sich der ÖSV nach jahrzehntelanger Dominanz in drei der vergangenen vier Winter der Schweiz geschlagen geben. Ein Schandfleck, der ausgemerzt werden soll. Wie kann das gelingen?

"Wir müssen das Feuer wieder entfachen", sagt Herbert Mandl. Er ist der Sportliche Leiter für den Bereich Ski Alpin. Nebenbei leitet er in St. Christoph am Arlberg eine Akademie, die Kurse für "ambitionierte Freizeitskifahrer" abhält. Mandl vermisst in seinem Sport Leute, die für das Skifahren brennen. Er möchte Trainern Engagement und Enthusiasmus einimpfen. "Unsere Wohlstandsgesellschaft ist nicht förderlich für den Sportgeist im Land", sagt Mandl. Die digitale Welt bringe Ablenkung, Jugendliche können aus einer Vielfalt wählen — und entscheiden sich seltener für den Skisport. Mandl sagt: "Andere Nationen sind besser. In Österreich sind wir im Sport träge geworden."

Ski Austria

Wider den Schlendrian

Kurzfristig sieht Mandl eine "sehr gute Weltcupmannschaft". Drehe man an kleinen und den richtigen Rädchen, bringe man mehr Athletinnen und Athleten in die Lage, Rennen zu gewinnen. "Wir haben athletisch einen Nachholbedarf", sagt Mandl. Die Mehrheit der Profis sei körperlich "nicht dort, wo sie sein sollte". Deshalb wurden neue Fitnesskriterien eingeführt, die alle Mitglieder des Nationalteams erfüllen müssen. Es wird versucht, das als internen Wettkampf zu verpacken und die Profis zu motivieren. Warum erst jetzt? "Diese Kriterien gab es schon, aber es hat sich der Schlendrian eingeschlichen", sagt Mandl. Manche hätten sich "verzettelt" mit persönlichen Fitnesscoaches, einzelne hätten auf "Gurus" gehört. "Das ist zu verlaufen gewesen. Wir sind dabei, das wieder einzufangen."

Eine starke körperliche Verfassung ist nötig, um überhaupt eine saubere Skitechnik in den Schnee setzen zu können. Außerdem hilft sie dabei, Verletzungen vorzubeugen.

Mandl ortet ein Ass im Ärmel. Die Glanzzeit, die der Schweizer Verband aktuell mit Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt genießt, hätte man früher mit Marcel Hirscher erlebt, sagt Mandl. Marco Schwarz, findet er, "könnte sich genauso in diese Richtung entwickeln".

WM kommt zu früh

Mittelfristig steht im nächsten Winter die alpine Skiweltmeisterschaft in Saalbach an. "Bis zur WM werden wir es nicht mehr schaffen, aus dem Mittelbau Athleten an die Spitze zu bringen", sagt Mandl. Im Europacup, der zweithöchsten Liga im Skisport, fährt Österreich seit Jahren keine Seriensiege ein, sondern hinterher.

Das Mittelbau-Manko habe Wurzeln in der Entstehungsgeschichte einer Karriere, sagt Mandl. "Ich bin fest davon überzeugt: Wir fangen zu früh an, Skirennen zu fahren, arbeiten zu wenig an der Skitechnik." Deshalb würden zu wenige Jungprofis in den Weltcup nachschieben. Eine Ausnahme stellt Joshua Sturm dar, dem im Slalom der Sprung in die höchste Liga gelingen soll. Am Samstag startet er im Slalom von Gurgl (10.45 und 13.45 Uhr, ORF1). "Generell", sagt Mandl, "sind wir da aber sehr, sehr dünn aufgestellt."

In der zweiten Garde gebe es zu viele Jungprofis, die sich früh auf eine Disziplin spezialisiert hätten. Mandl: "Das ist ein Manko, das darf nicht sein."

Mandl will das Schulsystem für künftige Profis optimieren. APA/EXPA/JOHANN GRODER

Piste statt Schulbank

Langfristig soll das Modell von Schulen mit Skischwerpunkt angepasst werden. Jugendliche schaffen es laut Mandl kaum, vor den ersten internationalen Rennen der Saison ausreichend Trainingseinheiten abzuspulen. Er wünscht sich einen Kompromiss, um diese Skitage zu ermöglichen, ohne dabei den Unterricht zu vernachlässigen. Andere nationale Skiverbände bekämen den Spagat zwischen Ausbildung und Sportkarriere besser hin – mit Digitalunterricht, durch Verschiebung des Unterrichts in den Sommer. "Da haben wir ein Problem", sagt Mandl.

Die Gletscherschmelze nimmt zu, was zu einer Verringerung der Trainingsmöglichkeiten führt. "Früher sind wir im Juli, August, September super und sehr viel gefahren. Das ist sukzessive weniger geworden", sagt Mandl. Bis Mitte Juni würden gute Bedingungen in heimischen Skigebieten herrschen, aber zu dieser Zeit würden die Jugendlichen schon in der Schule im Unterricht sitzen müssen.

Zudem haben sie sich bei Ski Austria eine Grundsatzidee überlegt. Die lokalen Vereine sollten Inputs für ihre Arbeit bekommen: Sämtliche Trainer des Verbands haben einen aktuellen Leitfaden verfasst, wie man Kindern und Jugendlichen am besten Skitechnik beibringen soll. Dieser Plan sieht etwa vor, dass Kindern unter sechs Jahren "Wohlfühlen im Schnee" vermittelt wird. 13- bis 14-Jährige wiederum sollen "Skisport als Ganzjahressport" leben und etwa "stark aus der Falllinie drehende Kurse" trainieren. Davon verspricht man sich ein einheitliches Arbeiten über Vereine und Landesverbände hinweg, vom Burgenland bis nach Vorarlberg.

Kontrahent im Vorteil

Die Schweiz, der größte Kontrahent im Nationencup, genießt Vorteile und kann (noch) auf bessere Trainingsbedingungen in der Heimat bauen. Das hatte zuletzt auch Gesamtweltcupsieger Odermatt offen zugegeben. Mandl will das nicht als Ausrede verstehen. "Andere Länder haben sich in den Zentren besser organisiert", sagt er. Denn auch in der Schweiz sei die Skipiste "nicht immer vor der Haustür", das Schulsystem ähnelt jenem in Österreich.

Mandl will Kompromisse finden, damit größere Trainingsumfänge möglich werden: "In anderen Sportarten werden in Österreich viel mehr Stunden ins Training gesteckt. Da sind wir Waisenknaben." (Lukas Zahrer, 17.11.2023)