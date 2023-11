"Eiskönigin 4", "The Pope's Exorcist", Harry Potters Stuntman, wirksamste Werbung, Prozesse gegen ORF am Arbeitsgericht, Bin Laden ging viral, wie "Licht ins Dunkel" weitergeht - und "Masked Singer 9"

Die Etat-Mediennews vor dem Wochenende im Überblick:

ORF-Beitrag 722 Millionen Euro will der ORF 2024 mit dem neuen ORF-Beitrag von allen einheben. 683 davon kann er für den öffentlich-rechtlichen Auftrag einsetzen. Wie der ORF seine Finanzen 2024 anlegt - hier entlang.

Arbeitsgericht ORF-Tag am Arbeits- und Sozialgericht - eine gekündigte Redakteurin und eine Managerin klagten den ORF wegen Benachteiligung - mehr hier.

Radio- und TV-Gebühr verfassungswidrig für Firmen in der Schweiz. Die Medienabgabe verstoße gegen das Rechtsgleichheitsgebot, urteilt das Schweizer Bundesverwaltungsgericht.

Raiffeisen nimmt Niederösterreichs Bauernbund den Agrarverlag ab. Die Finanz- und Industriegruppe besitzt bereits die Mehrheit an "Kurier" und "Profil".

Wie ein 21 Jahre alter Bin-Laden-Brief viral ging Ausschnitte des Pamphlets des ehemaligen Al-Kaida-Anführers Osama bin Laden wurden im Zusammenhang mit dem Krieg in Nahost auf Tiktok geteilt. Mittlerweile hat der "Guardian" den Brief gelöscht.

"Normal oder mit Fleisch?" Platin-Effie für werbewirksamste Kampagne an Burger King - die höchstdekorierten Kampagnen.

"The Crown": Lady Diana für immer Elizabeth Debicki muss die Prinzessin in- und auswendig studiert haben; sie gibt sie in Gestik, Mimik, Gesichtsausdruck, Sprache und Körperhaltung perfekt wieder. Der Kopf des Tages von Doris Priesching.

"The Pope's Exorcist" auf Netflix Das Böse und die Schuldgefühle in Karin Bauers TV-Tagebuch.

"Eiskönigin 4" Während der dritte "Frozen"-Teil noch in Arbeit ist, kündigt Disney-Chef Iger bereits einen möglichen vierten an.

Gottschalks letztes "Wetten, dass..?" mit Cher und Helene Fischer. Bei der letzten Ausgabe am 25. November kommt eine Kinderwette aus Österreich - die Vorschau.

Gelähmter "Harry Potter"-Stuntman nennt Doku über ihn "kathartisch". "David Holmes: The Boy Who Lived" feierte am Donnerstag in London Weltpremiere. Ab 24. Dezember bei Sky.

"The Masked Singer" startet in die neunte Staffel. Millionen Fernsehzuschauer rätseln auf ProSieben wieder, welche Prominenten sich unter den aufwendigen Kostümen verbergen.

"Gala für Licht ins Dunkel" adaptiert nach kritischer Dokumentation und Rundem Tisch mit Vertretern von Menschen mit Behinderungen. Samstag im ORF.

Mitdiskutieren bei "Zur Sache" Woher kommt der neue Antisemitismus? - hier geht's zum STANDARD-Forum.

Switchlist "Wenn Hirsche Flügel haben", "Murer – Anatomie eines Prozesses", "Black Panther" - die TV-Tipps für Freitag

Ein wundervolles Wochenende!