2012 kauft der bis dahin kaum bekannte Unternehmer Thomas Schellenbacher das traditionsreiche Hotel Panhans am Semmering. Was erst nach einem lokalen Retter aussieht, stellt sich als Deal mit ukrainischen Oligarchen heraus. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt schließlich sogar wegen Geldwäsche. Doch wie kam es zu dem abenteuerlichen Geschäft? Und welche Rolle spielt der Strohmann Thomas Schellenbacher?

In dieser und der nächsten Folge von "Inside Austria" nehmen wir den niederösterreichischen Geschäftsmann unter die Lupe. Wir wollen wissen, was neue Erkenntnisse aus dem "Cyprus Confidential"-Leak über den Panhans-Kauf verraten. Und wir erzählen, wie Schellenbacher 2013 für die FPÖ Nationalratsabgeordneter wurde und was die Sporttaschen voller Geld in Heinz-Christian Straches Kofferraum damit zu tun haben könnten. (red, 18.10.2023)

Über "Inside Austria" Zsolt Wilhelm und Antonia Rauth von DER STANDARD und Lucia Heisterkamp vom "Spiegel" rekonstruieren die großen und kleinen Skandale Österreichs. Sie blicken in politische Abgründe und erklären zusammen mit den Journalistinnen und Journalisten beider Redaktionen, was die Republik bewegt. "Inside Austria" erscheint samstags – überall, wo es Podcasts gibt.

In dieser Folge zu hören: Fabian Schmid (leitender Redakteur Investigativ beim STANDARD), Michael Nikbakhsh (freier Journalist, "die Dunkelkammer"), Jakob Pflügl (Redakteur Recht beim STANDARD); Moderation und Gestaltung: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp; Redigatur: Jannis Schakarian und Zsolt Wilhelm; Produktion: Christoph Neuwirth