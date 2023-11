18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Wie lange dürfen Kinder mit Behinderung öffentliche Schulen besuchen? / Kritik am Prozessfinanzierer. / Zu wenig Schmerzensgeld nach Unfall? Bis 18.57, ORF 2

20.15 SPIELBERG

A.I. – Künstliche Intelligenz (USA 2001, Steven Spielberg) Regisseur Spielberg bringt zu Ende, woran Stanley Kubrick seit Anfang der 1970er-Jahre gearbeitet hat. Mit dem Drama über Roboter und ihre Gefühle war Kubrick einmal mehr seiner Zeit voraus. Die Premiere hat der 1999 verstorbene Regisseur nicht mehr erlebt. Bis 22.30, ZDF neo

21.50 DOKUMENTATION

Das James-Webb-Teleskop – Erste Erkenntnisse aus dem All Mithilfe der empfindlichen Infrarotinstrumente können Daten über Eigenschaften auf Planeten außerhalb unseres Sonnensystems gesammelt werden. Bis 22.40, Arte

21.50 KONZERT

Pixner’s Jam Session Herbert Pixner und ­Hubert von Goisern treten im Salzburger ORF-Landesstudio mit ihren Bands auf und musizieren gemeinsam. Mit dabei ist auch die Band Funktrio. Bis 22.45, ORF 1

1.40 WESTERN

Für eine Handvoll Dollar (Per un pugno di ­dollari, I/E/BRD 1964, Sergio Leone) Clint Eastwood und Marianne Koch mit Kind bilden ein Grüppchen zum Zwecke des Selbstschutzes. Denn zwischen zwei verfeindeten Banden gilt nach wie vor im Staub der Wüste das eiserne Gesetz: Wer sich exponiert, verliert. Bis 3.15, BR

Streaming-Tipps

GANZ NACH OBEN

How to Become a Mob Boss Die schwarz­humorige Dokuserie zeigt, wie man drauf sein muss, um ganz nach oben zu kommen. Game of Thrones-Star Peter Dinklage nimmt sich dafür einige Mafiabosse vor und analysiert ihre dubiosen und windigen Erfolgsstrategien. Netflix

RUNDES LEDER

Gute Freunde – Der Aufstieg des FC Bayern Der Fußballklub FC Bayern bekommt seine eigene Serie. David Dietl zeichnet den Aufstieg der Bayern nach und zeigt auch, wie Gerd Müller, Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Paul Breitner und Uli Hoeneß auch außerhalb des Fußballs für Schlagzeilen sorgten. RTL+

HOLOCAUST

Deutsches Haus Eva Bruhns (Katharina Stark) ist Übersetzerin, sie kann Polnisch und dolmetscht beim Frankfurter Auschwitzprozess 1963. Das Vokabular des unvorstellbaren Grauens muss sie erst lernen. Beklemmende Serie über das Verdrängen des Holocausts und das Schweigen über die Gräueltaten der Nazis. Disney+

Katharina Stark als Dolmetscherin Eva Bruhns und Iris Berben als Jüdin Rachel Cohn in "Deutsches Haus", Disney+. Foto: Disney+