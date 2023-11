11.05 INTERVIEW

Pressestunde Mit Renate Anderl, Präsidentin der Bundesarbeitskammer. Die Fragen ­stellen Hubert Patterer (Kleine Zeitung) und Regina Pöll (ORF). Bis 12.00, ORF 2

20.15 ACTION IN DEN BERGEN

Im Auftrag des Drachen (The Eiger Sanction, USA 1975, Clint Eastwood) Clint Eastwood als Held, der sich zurückziehen will: Jonathan Hemlock, ehemaliger Geheimagent, will nur noch Privatmann sein. Aber sein früherer Arbeitgeber, "Der Drache", betraut ihn mit einem Auftrag, der einiges Fingerspitzen­gefühl verlangt – und das in der Eiger-Nordwand. Bis 22.10, Arte

20.15 WEISHEIT DER JUGEND

Der seltsame Fall des Benjamin Button (The Curious Case of Benjamin Button, USA 2007, David Fincher) Wer würde nicht gern mit dem beschwerlichen Alter beginnen, um von Tag zu Tag jugendlicher und agiler zu werden? Benjamin (Brad Pitt) hat dieses Schicksal, und beim Zuschauen bleibt kein Zweifel, dass es möglich ist. Bis 23.30, RTL 2

20.15 BÜHNE

Otello aus der Wiener Staatsoper Neben Jonas Kaufmann singen Rachel Willis-Sørensen und Ludovic Tézier. Bis 22.50, ORF 3

20.15 BRACHIAL

Bad Teacher (USA 2011, Jake Kasdan) Von einer minderleistenden Antipädagogin, die sich mehr für Sex und Suff interessiert als für Kinder, erzählt diese grotesk überzogene Komödie. Cameron Diaz empfiehlt sich als Komödiantin. Bis 22.10, Puls 4

21.55 DISKUSSION

Links.Rechts.Mitte Über Metallerstreik und Österreichs Linie beim Thema Migration diskutieren bei Katrin Prähauser Laura Sachslehner (ÖVP), Bela Anda (Ex-Sprecher von Gerhard Schröder), Berater Christoph Pöchinger, SJ-Vorsitzender Paul Stich. Bis 22.55, Servus TV

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Patienten auf dem Altar der Macht – Gesundheitssystem am Abgrund? Bei Claudia Reiterer diskutieren u. a. Katharina Reich (Gesundheitsministerium), Bernhard Wurzer (ÖGK), Michaela Wlattnig (Arge ­Patientenanwältinnen und -anwälte), Arzt und Kabarettist Ronny Tekal. Bis 23.05, ORF 2

22.10 BESTSELLER

Verblendung (The Girl with the Dragon Tattoo, USA/S 2001, David Fincher) Der Aufdeckerjournalist Mikael Blomkvist (Daniel Craig) verliert wegen Verleumdung seinen Job. Er nimmt ein Angebot des Großindustriellen Henrik Vanger (Christopher Plummer) an. Die Hackerin Lisbeth Salander (Rooney Mara) hilft, und sie stoßen auf Zusammenhänge einer Frauenmordserie mit der Vergangenheit des Vanger-Clans. Verfilmung des Bestsellers von Stieg Larsson. Bis 0.40, ORF 1

Rooney Mara als traumatisierte Hackerin Lisbeth Salander in der Stieg-Larsson-Verfilmung "Verblendung", 22.10 Uhr in ORF 1 ORF/Sony Pictures/Merrick Morton

23.05 DOKUMENTATION

Der Schlaf – des Todes kleiner Bruder In ­seiner Doku nähert sich Regisseur Stefan Wolner dem Schlaf aus unterschiedlichsten Perspektiven: Was weiß die Forschung über den Schlaf? Wie können wir unsere Träume steuern? Wie nützen Künstlerinnen und Künstler den Schlaf? Bis 0.00, ORF 2