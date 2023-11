Das sechste Spiel in Folge ohne Niederlage in der Qualifikation brachte das Ticket für die Endrunde 2024 in Deutschland

Albanien hat sein Ticket zur Euro 2024 in der Tasche. EPA/DUMITRU DORU

Chisinau - Albaniens Fußball-Nationalmannschaft ist bei der EM-Endrunde im kommenden Jahr dabei. Den vom Brasilianer Sylvinho trainierten Albanern reichte am Freitagabend ein 1:1 in der Republik Moldau, um in ihrer Gruppe nicht mehr aus den Top zwei zu fallen. Das sechste Spiel in Folge ohne Niederlage in der EM-Qualifikation sicherte Sokol Cikalleshi (25.) mit einem in der ersten Halbzeit verwandelten Elfmeter, Vladislav Baboglo (87.) gelang erst in den Schlussminuten der Ausgleich. (APA; 17.11.2023)

Moldau - Albanien 1:1 (0:1)

Tore: Baboglo (87.) bzw. Cikalleshi (25./Elfmeter)

Kasachstan - San Marino 3:1 (1:0)

Tore: Chesnokov (19., 51.), Aimbetov (92./Elfmeter) bzw. Franciosi (60.), SR Lechner

Finnland - Nordirland 4:0 (1:0)

Tore: Pohjanpalo (42./Elfmeter), Hakans (48.), Pukki (74.), Lod (88.)