Starker Wind hat den Zeitplan in Zermatt verändert. Für Sonntag ist im 11.45 Uhr eine weitere Abfahrt angesetzt

Stephanie Venier muss auf ihren Einsatz warten. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Cervinia - Wegen starken Windes in der Früh und eines verzögerten Programms ist die für Samstag geplante erste von zwei Ski-Weltcup-Abfahrten der Frauen auf dem Matterhorn mit dem Ziel oberhalb von Cervinia (Italien) zunächst von 11.45 auf 12.30 Uhr (live ORF 1) verschoben worden. Die Lifte konnten in der Früh nicht plangemäß in Betrieb gehen, das Programm vor dem Rennen inklusive Besichtigung war zunächst um eine Stunde verschoben worden, ehe es um 7.30 Uhr einen neuen Zeitplan gab.

In der Vorwoche konnten die Männer nur ein Training absolvieren, die weiteren geplanten sowie die beiden Abfahrten fielen wegen Windes oder Schneefalls aus. Bei den Frauen war bisher auch nur eines von drei Trainings durchführbar. Für Sonntag ist im 11.45 Uhr eine weitere Abfahrt angesetzt. In der Vorsaison konnte keines der Rennen bei Frauen oder Männern stattfinden. (APA, 18.11.2023)