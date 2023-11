Leclerc holte die Pole Position. Sainz wurde Zweiter, wird aber zurückversetzt. Der Quali-Dritte Verstappen rückt daher in Startreihe eins vor

Charles Leclerc startet in Las Vegas von der Pole Position. EPA/ETIENNE LAURENT

Charles Leclerc startet beim Grand Prix von Las Vegas am Sonntag (7 Uhr, live auf ServusTV und Sky) von der Pole Position. Der Ferrari-Pilot fuhr im Qualifying am Samstag Bestzeit vor seinem Teamkollegen Carlos Sainz. Der Spanier wird aber um zehn Startplätze zurückversetzt, nachdem ein loser Gullideckel sein Auto im Freien Training am Freitag beschädigt hatte und mehrere Teile seines Fahrzeugs gewechselt werden mussten.

Davon profitiert Weltmeister Max Verstappen. Der Quali-Dritte rückt in Startreihe eins vor. Hinter ihm lauert Mercedes-Pilot George Russell, der zuvor das dritte Training für sich entschieden hatte.

Leclerc holte die insgesamt 23. Pole seiner Karriere und die fünfte in dieser Saison. Verstappen peilt beim Grand Prix in Las Vegas indes seinen 18. Sieg im 21. Saisonrennen an. Gewinnt der Niederländer, würde er mit dann 53 Erfolgen mit Sebastian Vettel als Nummer drei der ewigen Bestenliste gleichziehen. (red, APA, 18.11.2023)

Ergebnisse des Qualifyings:

1. Charles Leclerc (MON) Ferrari 1:32,726 Min.

2. Carlos Sainz* (ESP) Ferrari +0,044 Sek.

3. Max Verstappen (NED) Red Bull +0,378

4. George Russell (GBR) Mercedes +0,386

5. Pierre Gasly (FRA) Alpine +0,513

6. Alexander Albon (THA) Williams +0,597

7. Logan Sargeant (USA) Williams +0,787

8. Valtteri Bottas (FIN) Alfa Romeo +0,799

9. Kevin Magnussen (DEN) Haas +0,811

10. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin +0,829

11. (in Q2 ausgeschieden) Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:33,837 Min.

12. Sergio Perez (MEX) Red Bull 1:33,855

13. Nico Hülkenberg (GER) Haas 1:33,979

14. Lance Stroll** (CAN) Aston Martin 1:34,199

15. Daniel Ricciardo (AUS) AlphaTauri 1:34,308

16. (in Q1 ausgeschieden) Lando Norris (GBR) McLaren 1:34,703

17. Esteban Ocon (FRA) Alpine 1:34,834

18. Zhou Guanyu (CHN) Alfa Romeo 1:34,849

19. Oscar Piastri (AUS) McLaren 1:34,850

20. Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri 1:36,447

* um zehn Startplätze zurückversetzt

** um fünf Startplätze zurückversetzt

Startaufstellung

1. Charles Leclerc (Monaco) Ferrari

2. Max Verstappen (Niederlande) Red Bull

3. George Russell (Großbritannien) Mercedes

4. Pierre Gasly (Frankreich) Alpine-Renault

5. Alexander Albon (Thailand) Williams-Mercedes

6. Logan Sargeant (USA) Williams-Mercedes

7. Valtteri Bottas (Finnland) Alfa Romeo-Ferrari

8. Kevin Magnussen (Dänemark) Haas-Ferrari

9. Fernando Alonso (Spanien) Aston Martin-Mercedes

10. Lewis Hamilton (Großbritannien) Mercedes

11. Sergio Perez (Mexiko) Red Bull

12. Carlos Sainz jr. (Spanien) Ferrari (10 Plätze zurück wegen Einbaus eines neuen Energiespeichers)

13. Nico Hülkenberg (Deutschland) Haas-Ferrari

14. Daniel Ricciardo (Australien) AlphaTauri-Red Bull

15. Lando Norris (Großbritannien) McLaren-Mercedes

16. Esteban Ocon (Frankreich) Alpine-Renault

17. Zhou Guanyu (China) Alfa Romeo-Ferrari

18. Oscar Piastri (Australien) McLaren-Mercedes

19. Lance Stroll (Kanada) Aston Martin-Mercedes (5 Plätze zurück wegen Überholens unter gelber Flagge)

20. Yuki Tsunoda (Japan) AlphaTauri-Red Bull (SID)

Sonntag: Rennen (7.00 Uhr MEZ/live ServusTV und Sky)