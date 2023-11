Die Space-X-Rakete Starship wurde entwickelt, um Astronauten zum Mond zu bringen. EPA/ADAM DAVIS

Boca Chica – Die Space-X-Rakete der nächsten Generation Starship, die unter anderem für den Transport von Astronauten zum Mond entwickelt wurde, soll am Samstag zu einem erneuten Test starten. Der Raketenstart ist ein erneuter Versuch den Weltraum zu erreichen, nachdem der erster Versuch vor sieben Monaten mit einer Explosion endete. Der Start ohne Besatzung ist ab 7 Uhr Ortszeit (14.00 MEZ) auf dem SpaceX-Standort Starbase am Golf von Mexiko in Texas in der Nähe von Boca Chica geplant. Die letzten Vorbereitungen und der Start werden auf der Website von SpaceX live übertragen.

Das Starship ist auf einem sogenannten Super-Heavy-Raketen-Booster montiert. Ziel der Mission ist es, das Starship in Texas vom Boden zu bekommen und in den Weltraum zu bringen. Kurz bevor es die Erdumlaufbahn erreicht, soll es wieder in die Erdatmosphäre eintauchen und vor der Küste von Hawaii niedergehen. Der Start war für Freitag geplant, wurde aber um einen Tag verschoben, um in letzter Minute die Hardware für die Flugsteuerung auszutauschen.

Die formalen Voraussetzungen wurden behördenseits mittlerweile geschaffen: Am Mittwoch gab die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) grünes Licht für einen Start. (Reuters, red, 18.11.2023)