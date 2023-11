Manuel Feller führt nach dem ersten Durchgang in Gurgl. AP/Giovanni Pizzato

Hochgurgl - Österreich durfte beim Slalom in Hochgurgl einen Dreifachsieg bejubeln. Manuel Feller gewann vor seinen Landsleuten Marco Schwarz und Michael Matt. Für den Tiroler, der bereits zur Halbzeit in Front gelegen war, war es der dritte Weltcup-Erfolg. Erstmals brachte er eine Führung nach dem ersten Durchgang hinunter. Fabio Gstrein kam als Achter ebenfalls in die Top Ten.

Vor den letzten fünf Fahrern im zweiten Durchgang musste das Rennen kurz unterbrochen werden, weil Klimaaktivisten Farbe im Zielraum versprüht hatten. Schon kurz darauf wurden sie aus der für die Sportler reservierten Zone geleitet. Die Letzte Generation bekannte sich via Twitter zur Aktion.

Feller hatte bereits nach dem ersten Durchgang 0,94 Sekunden Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Clement Noel gehabt. Gstrein überbrückte die Pause zwischen den zwei Läufen als Dritter, Schwarz war Fünfter, Matt auf dem 17. Platz. Im drehender gesetzten zweiten Lauf griffen Matt und Schwarz voll an, Feller rettete aber 23 Hundertstelsekunden Vorsprung auf Schwarz ins Ziel.

Dominik Raschner belegte den 17. Platz, Simon Rueland holte als 27. seine ersten Punkte im Weltcup. Adrian Pertl und Johannes Strolz schieden nach Einfädlern aus. (red, APA, 18.11.2023)

"Hört auf den Klimarat", lautete die Botschaft der Klimaaktivisten. EPA/ANNA SZILAGYI

Die Polizei trug einen Klimaaktivisten aus dem Zielraum. AP/Piermarco Tacca

Endstand:

1. Manuel Feller (AUT) 1:47,23

2. Marco Schwarz (AUT) +0,23

3. Michael Matt (AUT) +1,05

4. David Ryding (GBR) +1,06

5. Daniel Yule (SUI) +1,08

6. Timon Haugan (NOR) +1,15

7. Henrik Kristoffersen (NOR) +1,20

8. Fabio Gstrein (AUT) +1,33

9. Linus Straßer (GER) +1,56

10. Albert Popow (BUL) +1,60

11. Kristoffer Jakobsen (SWE) +1,70

12. Clement Noel (FRA) +1,86

13. Tobias Kastlunger (ITA) +1,99

14. Filip Zubcic (CRO) +2,00

15. Sebastian Holzmann (GER) +2,05

16. Billy Major (GBR) +2,07

17. Dominik Raschner (AUT) +2,25

18. Alexander Steen Olsen (NOR) +2,30

19. Marc Rochat (SUI) +2,33

20. Luca Aerni/Tanguy Nef (beide SUI) +2,51

22. Ramon Zenhäusern (SUI)/Samuel Kolega (CRO) +2,64

24. Juan del Campo (ESP) +2,87

25. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) +3,01

26. Alex Vinatzer (ITA) +3,03

27. Simon Rueland (AUT) +3,33

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Johannes Strolz (AUT), AJ Ginnis (GRE)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Adrian Pertl (AUT), Loic Meillard (SUI), Laurie Taylor (GBR)