Die Abfahrt am Samstag musste abgesagt werden

Blick auf die Strecke in Cervinia. REUTERS/ANGELIKA WARMUTH

Cervinia - Starker Wind macht dem alpinen Ski-Weltcup-Tross auf dem Matterhorn weiterhin zu schaffen. Nach der Absage der Frauen-Abfahrt am Samstag wird auch am Sonntag das Programm vom Wind durcheinandergewirbelt. Zunächst wurde das Prozedere vor dem Rennen um eine Stunde verschoben und die Beginnzeit der Weltcup-Abfahrt mit dem Ziel in Cervinia (Italien) mit 12 Uhr neu angesetzt (live ORF 1).

Im Vorjahr waren wetterbedingt keine Weltcuprennen auf dem Matterhorn möglich, heuer wurden in der Vorwoche bereits beide Männer-Abfahrten abgesagt. (APA, 19.11.2023)