Max Verstappen gewann den Grand Prix von Las Vegas. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MARK THOMPSON

Max Verstappen hat am Sonntag (Ortszeit: Samstagabend) den Grand Prix von Las Vegas gewonnen. Der Niederländer fuhr im Flutlicht der US-Glücksspielmetropole vor seinem Red-Bull-Teamkollegen Sergio Perez und Ferrari-Polesetter Charles Leclerc über die Ziellinie.

Fünf-Sekunden-Strafe für Verstappen

Verstappen hatte Leclerc gleich beim Start überholt, drängte den Monegassen dabei aber in der ersten Kurve weit nach außen. "Er hat mich rausgedrängt, das ist ein Witz“, sagte Leclerc. „Er muss mir die Position zurückgeben". Tat Verstappen freilich nicht. Die Rennkommissare brummten ihm deshalb eine Fünf-Sekunden-Strafe auf. "Ja, das ist okay. Schick ihnen liebe Grüße", sagte Verstappen etwas ironisch im Funk zu seinem Renningenieur.

Fernando Alonso (Aston Martin) drehte sich beim Start von der Strecke. In der dritten Runde verlor Lando Norris (McLaren) sein Heck und krachte in die Bande. Die erste Safety-Car-Phase folgte. Mehrere Fahrer nutzten sie zu einem frühen Boxenstopp, darunter auch der nur von Rang elf gestartete Perez.

Charles Leclerc lieferte sich einen packenden Dreikampf mit Red Bull Racing. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Chris Graythen

In Runde 17 legte Verstappen einen Boxenstopp ein und saß auch die fünf Sekunden ab. Lerclerc übernahm die Führung – vor Perez, der durch den frühen "billigen" Boxenstopp Zeit gewonnen hatte. Und der Mexikaner fand sich nach Leclercs Boxenstopp sogar auf Platz eins wieder.

Verstappen vs. Russell

Runde 25: Verstappen will innen an Mercedes-Mann George Russell vorbeiziehen. Der Brite dürfte ihn übersehen haben. Es kracht. Folge: Erneut das Safety Car. Beinahe alle Topfahrer nutzten dies für einen weiteren Boxenstopp. Leclerc, der ja bereits kurz zuvor frische Reifen geholt hatte, blieb draußen und holte sich die Führung von Perez zurück. Verstappen lauerte auf Rang fünf und arbeitete sich rasch nach vorne.

Beide RB-Piloten gingen also mit frischeren Reifen als Leclerc in die Schlussphase. Der Ferrari-Fahrer konnte Perez‘ ersten Angriff zwar kurz darauf noch kontern. In den Runden 36/37 ging Verstappen aber an seinen beiden Vordermännern vorbei und fuhr sicher zum Sieg.

Der Kampf um Platz zwei blieb spannend: In Runde 43 schenkte Leclerc Platz zwei mit einem Verbremser her, um Perez mit einem spektakulären Überholmanöver in der letzten Runde doch noch abzufangen. Perez vergab so zwar den RB-Doppelsieg, durfte sich aber zumindest über die fixierte Vizeweltmeisterschaft freuen.

Max Verstappen bejubelt seinen Sieg. REUTERS/FINN BLAKE

Für Verstappen war es der 18. Saisonsieg im 21. und vorletzten Saisonrennen. Mit seinem 53. GP-Erfolg zog er zudem in der Bestenliste mit Sebastian Vettel auf Platz drei gleich. Nur Lewis Hamilton (103) und Michael Schumacher (91) standen in der Motorsport-Königsklasse öfters am obersten Podium.

Apropos Hamilton: Der Mercedes-Pilot musste sich beim Prestigeprojekt von Rechteinhaber Liberty Media nach einer Kollision mit dem siebenten Rang begnügen. In der Konstrukteurswertung holte Ferrari im Duell mit Mercedes um Platz zwei wieder einige Punkte auf.

Show-Event

Eine Vielzahl an prominenten Schauspielern, Musikern oder Sportgrößen wie Shaquille O'Neal, David Beckham, Lindsey Vonn oder FIFA-Präsident Gianni Infantino ließ sich das Motoren-Spektakel in der Mojave-Wüste nicht entgehen. Es war das dritte Rennen in Las Vegas nach 1981 und 1982, als die Motorsportsport-Königsklasse zwei vergebliche Anläufe unternommen hatte, einen Grand Prix in der Glücksspiel-Hochburg zu etablieren. (ag, APA, 19.11.2023)

Auch David Beckham ließ sich den Grand Prix nicht entgehen. IMAGO/Jakub Porzycki

Endstand:

Rennlänge: 50 Runden zu je 6,201 km = 309,958 km

1. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:29:08,289 (Schnitt: 208,636 km/h)

2. Charles Leclerc (MON) Ferrari +2,070

3. Sergio Perez (MEX) Red Bull +2,241

4. Esteban Ocon (FRA) Alpine +18,665

5. Lance Stroll (CAN) Aston Martin +20,067

6. Carlos Sainz (ESP) Ferrari +20,834

7. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +21,755

8. George Russell (GBR) Mercedes +23,091

9. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin +25,964

10. Oscar Piastri (AUS) McLaren +29,496

11. Pierre Gasly (FRA) Alpine +34,270

12. Alexander Albon (THA) Williams +43,398

13. Kevin Magnussen (DEN) Haas +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS) AlphaTauri +48,525

15. Zhou Guanyu (CHN) Alfa Romeo +50,162

16. Logan Sargeant (USA) Williams +50,882

17. Valtteri Bottas (FIN) Alfa Romeo +1:25,350

Ausgeschieden: Nico Hülkenberg (GER) Haas, Lando Norris (GBR) McLaren, Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri

Schnellste Runde: Oscar Piastri (AUS) McLaren in der 47. Runde in 1:35,490 (Schnitt: 233,779 km/h)

WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen und 6 von 6 Sprints):

1. Max Verstappen (NED) Red Bull 549

2. Sergio Perez (MEX) Red Bull 273

3. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 232

4. Carlos Sainz (ESP) Ferrari 200

5. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin 200

6. Lando Norris (GBR) McLaren 195

7. Charles Leclerc (MON) Ferrari 188

8. George Russell (GBR) Mercedes 160

9. Oscar Piastri (AUS) McLaren 89

10. Lance Stroll (CAN) Aston Martin 73

11. Pierre Gasly (FRA) Alpine 62

12. Esteban Ocon (FRA) Alpine 58

13. Alexander Albon (THA) Williams 27

14. Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri 13

15. Valtteri Bottas (FIN) Alfa Romeo 10

16. Nico Hülkenberg (GER) Haas 9

17. Daniel Ricciardo (AUS) AlphaTauri 6

18. Zhou Guanyu (CHN) Alfa Romeo 6

19. Kevin Magnussen (DEN) Haas 3

20. Liam Lawson (NZL) AlphaTauri 2

21. Logan Sargeant (USA) Williams 1

Stand Konstrukteurs-WM (nach 21 von 22 Rennen und 6 von 6 Sprints):

1. Red Bull 822

2. Mercedes 392

3. Ferrari 388

4. McLaren 284

5. Aston Martin 273

6. Alpine 120

7. Williams 28

8. AlphaTauri 21

9. Alfa Romeo 16

10. Haas 12

Nächstes Rennen: Grand Prix von Abu Dhabi am 26. November am Yas Marina Circuit