Der frühere US-Präsident Trump sagte, der Plan für "TPP 2" werde im Falle seiner Widerwahl ab dem ersten Tag seiner Amtszeit "tot sein". AP/Bryon Houlgrave

Washington – Der frühere US-Präsident Donald Trump will im Fall seiner Wiederwahl 2024 umgehend Pläne von US-Präsident Joe Biden für ein Handelsabkommen im Pazifik-Raum revidieren. Er sei gegen das regionale Handelsabkommen, das von der Regierung Biden mit 13 anderen Ländern ausgehandelt werde, sagte Trump vor Anhängern in Iowa. Das Vorhaben schade der US-Industrie und würde zum Verlust von Arbeitsplätzen führen.

Die USA wollen ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Staaten aus dem Indo-Pazifik-Raum als Gegengewicht zur Handelsmacht des Rivalen China ausbauen. Biden plädiert deshalb für das sogenannte Indo-Pazifische Wirtschaftliche Rahmenwerk (IPEF). Trump hatte nach seinem Amtsantritt 2017 den Rückzug von der Transpazifischen Partnerschaft (TPP) eingeleitet.

Trump gilt als Spitzenkandidat der Republikaner in der Wahl 2024. Er bezeichnete die aktuellen Gespräche der Regierung des Demokraten Biden als TPP 2. "Unter der nächsten Regierung ... wird der Biden-Plan für 'TPP Zwei' vom ersten Tag an tot sein", sagte Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Fort Dodge, etwa 150 Kilometer nördlich von Des Moines. Er sei schlimmer als der erste Plan und drohe Landwirte und Produzenten zu pulverisieren. Dies würde zudem das Outsourcing – also das Verlagern von Produktion und Arbeitsplätzen – nach Asien deutlich ankurbeln, so Trump. (APA, 19.11.2023)