Leere Tribünen prägten das zweite Freie Training. REUTERS/FINN BLAKE

Las Vegas - Nach der Farce beim Auftakttraining in Las Vegas droht der Formel 1 juristischer Ärger. Wie ESPN berichtete, hat die Anwaltskanzlei Dimopoulos zusammen mit JK Legal & Consulting nach eigenen Angaben eine Sammelklage gegen den Organisator des Grand Prix vor dem Bundesgericht von Nevada eingereicht. Die beiden Kanzleien haben diese Klage demnach im Namen von 35.000 Fans eingereicht, die Tickets für den Auftakttag gekauft hatten.

Nur acht Minuten Formel 1 gesehen

Wegen der defekten Abdeckung eines Wasserschachts auf dem Asphalt war das erste Training schon nach acht Minuten abgebrochen worden. Anschließend mussten alle Abdeckungen der Wasserschächte auf der gesamten Strecke entfernt und mit Sand sowie Asphalt aufgefüllt werden. Erst mit zweieinhalb Stunden Verspätung konnten die Piloten nach Inspektionen und Reparaturen auf dem Asphalt dann die zweite Einheit bestreiten.

"Der gesamte Prozess, von der Feststellung des Problems bis zur Behebung, dauerte etwa fünf Stunden", hieß es in einer Erklärung von Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali und Rennorganisatorin Renee Wilm am Freitag (Ortszeit). Die Fanzonen waren zum Start der zweiten Einheit vom Veranstalter längst geräumt. Der Organisator begründete diese Maßnahme im Kern mit dem Arbeitsschutz der Angestellten.

Der Veranstalter bot anschließend all jenen Fans, die ein Ticket nur für den Auftakttag besaßen, Warengutscheine im Wert von 200 Dollar (gut 180 Euro) an. Diese Form der Entschädigung bezog sich aber nicht auf diejenigen, die Karten für alle drei Renntage erworben hatten. Ein Tagesticket kostete mehrere Hundert Dollar.

"Wir werden die Rechte der Fans verteidigen, die große Entfernungen zurückgelegt und ein kleines Vermögen bezahlt haben, denen aber das Erlebnis vorenthalten wurde", wurde Steve Dimopoulos von der gleichnamigen Kanzlei zitiert. Diese fordert im Schnitt rund 30.000 Dollar Schadenersatz pro Zuschauer.

Keine Stellungnahme

In der Sammelklage wird ESPN zufolge unter anderem Formel-1-Rechteinhaber und Grand-Prix-Veranstalter Liberty Media genannt. "Wir können uns nicht zu Rechtsstreitigkeiten äußern. Unser Fokus liegt darauf, unseren Fans ein unterhaltsames Erlebnis in einer sicheren Umgebung zu bieten, was immer unsere oberste Priorität ist", wurde ein Grand-Prix-Sprecher zitiert.

Die Formel 1 hatte in einer Erklärung um Verständnis bei den verärgerten Fans für ihr Vorgehen gebeten. Man habe "viele Interessen abwägen" müssen, "darunter die Sicherheit aller Teilnehmer und das Erlebnis der Fans während des gesamten Rennwochenendes". Die Organisatoren und die Motorsport-Königsklasse schlossen ihre Erklärung mit der Bemerkung, dass alle schon bei Veranstaltungen wie Konzerten oder anderen Formel-1-Rennen gewesen seien, "die aufgrund von Faktoren wie Wetter oder technischen Problemen abgesagt wurden. Das kommt vor, und wir hoffen, dass die Menschen dafür Verständnis haben werden." (APA, 19.11.2023)