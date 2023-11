Mit Harry Bosch legt man sich besser nicht an. Das war schon so, als er noch Mordermittler in Los Angeles war – und das ist auch so geblieben, als er dort mehr oder weniger gegangen wurde und sich fortan als Privatdetektiv verdingen musste. Dennoch hat der Name bei der Polizei immer noch einen guten Klang – denn es ist Maddie (Madison Lintz), seine Tochter, die jetzt den Job dort von Grund auf lernt.

Titus Welliver als Harry Bosch bei Amazon Freevee. Amazon Freevee

Das macht den Alten (Titus Welliver) ganz schön stolz, bereitet ihm aber auch große Sorgen – ziemlich zu Recht, wie man schon in der ersten Staffel von Bosch Legacy miterleben konnte. Diese endete mit einem klassischen Cliffhanger – und auch in der zweiten Saison wird ordentlich für Spannung gesorgt.

Maddie rückt immer mehr ins Zentrum, doch deswegen Harry gleich zum alten Eisen zu zählen wäre ein fataler Fehler. Zusammen mit Anwältin Honey Chandler (Mimi Rogers) und Hacker Mo Bassi (Stephen A. Chang) bilden sie ein Quartett, das Recht und Ordnung zum Sieg verhilft, selbst wenn man Ersteres mitunter ein bisschen beugen oder gar brechen muss. Schauen wir lieber nicht allzu genau hin, nur das Ergebnis zählt.

Mit dieser zweiten Staffel entfernt sich das Drehbuch noch ein Stückchen weiter weg vom Oldschool-Krimiuniversum des Bestsellerautors und Bosch-Erfinders Michael Connelly. Aber das System funktioniert nach wie vor einwandfrei: Die Charaktere bleiben unverwechselbar, ein paar liebgewonnene Typen aus der Originalserie Bosch (2014–20219) haben ihre kurzen Gastauftritte, alles gut, alles fein. Daher kann man auch nichts dagegen haben, dass eine dritte Staffel des Spin-offs schon in Vorbereitung ist. Danke, weitermachen! (Gianluca Wallisch, 20.11.2023)