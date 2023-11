Kein Grund traurig zu sein: Kommenden Jänner wird die Remastered-Version von "Last of Us Part II" bereits veröffentlicht. Naughty Dog/Sony Interactive Entertainment

Gute Nachrichten für Fans von "Last of Us": Auch der zweite Teil des mitreißenden Playstation-Blockbusters um Joel und Ellie erhält eine Remastered-Version, und das überraschend schnell. Entwickler Naughty Dog kündigte "The Last of Us Part II Remastered" für die PlayStation 5 an, nachdem zuvor eine Reihe von Leaks über das Spiel aufgetaucht waren. Veröffentlicht werden soll das Spiel bereits am 19. Jänner 2024.

Das auffälligste neue Merkmal der überarbeiteten Ausgabe scheint die Einführung eines Roguelike-Modus mit dem Namen "No Return" zu sein. Laut Beschreibung von Naughty Dog ist diese Spielart darauf ausgelegt, Spieler mit zufälligen Spielsituationen herauszufordern, um sich mit bekannten Umgebungen von "The Last of Us Part II" neu auseinanderzusetzen. Dieser Modus soll auch das Spielen neuer Charaktere ermöglichen und will mit einer Vielzahl neuer Stealth- und Kampfszenarien für Abwechslung bei den Fans sorgen.

Inhaltlich bleibt es nicht "nur" beim Roguelike-Modus: Auch einen Gitarren-Modus mit verschiedenen freischaltbaren Instrumenten und die Möglichkeit, Levelbereiche zu erkunden, die aus dem Originalspiel weggelassen wurden, sind in der Neuauflage enthalten. Sogar an einen Speedrun-Modus haben die Entwickler gedacht.

Auf rein technischer Perspektive erhält das Spiel eine native 4K-Ausgabe im Qualitäts-Modus und eine 1440p-Auflösung im Performance-Modus, die auf 4K hochskaliert wird. Wer einen Fernseher mit variabler Bildwiederholungsrate (VRR) besitzt, wird in dieser Remastered-Version davon profitieren können. Punkten will man dank der besseren Hardware auch mit verbesserten Ladezeiten und erweiterten DualSense-Funktionalitäten wie haptischem Feedback und adaptiven Triggern.

Upgrade ab zehn Euro

Für diejenigen, die bereits "The Last of Us Part II" auf Playstation 4 besitzen, gibt es wie schon bei vergangenen Remastered-Versionen von Sony ein Angebot, für zehn Euro auf die digitale Version der überarbeiteten Ausgabe upzugraden. Das Übertragen der Speicherstände vom Originalspiel auf die überarbeitete Version ist für Spieler ebenfalls möglich, falls sie das Abenteuer nicht von vorne beginnen wollen.

Ursprünglich wurde "The Last of Us Part II" 2020 in den letzten Atemzügen der Playstation 4 veröffentlicht und erhielt 2021 einen Optimierungspatch für PS5. Letztes Jahr veröffentlichte Sony ein Playstation-5-Remake des ersten Spiels der Serie, "The Last of Us Part I". Zuletzt kam die Serie mit der ausgezeichneten TV-Adaption von HBO in die Schlagzeilen. Die bevorstehende Remastered-Version scheint also nicht nur eine ideale Gelegenheit zu sein, die Erinnerungen an das Spiel aufzufrischen, sondern auch einen ungefähren Vorgeschmack auf die Handlung der zweiten Staffel der TV-Serie zu bekommen. (bbr, 19.11.2023)