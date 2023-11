19.40 REPORTAGE

Re: Mama mit Kamera und ich – Influencerin, ein Business im Homeoffice? "Mama-Blogerinnen" filmen ihren Alltag mit ihren Kindern. Je mehr Reichweite sie erzielen, desto interessanter werden sie für Marken und desto mehr Geld verdienen sie. Wie lassen sich dieser Job, die Zustimmung der Kinder und deren Persönlichkeitsrechte in Einklang bringen? Bis 20.15, Arte

20.15 THEMENMONTAG

Geschäftsmodell Apotheke Was ist, wenn der Apotheker bei einem Beratungsgespräch nicht mehr das Patientenwohl im Blick hat, sondern das eigene Geschäftskonto? Eine Reportage über das Geschäftsmodell Apotheke. Um 21.05 folgt Vitamin D Pillen – Segen oder Abzocke?, danach um 21.55 Uhr Das Gift in uns – Mythos Entschlackung, um 22.45 Gesundheitsfalle Nahrungsergänzungsmittel. Bis 23.35, ORF 3

20.15 DROGEN UND WAFFEN

Barry Seal: Only in America (American Made, USA 2017, Doug Liman) Ende der 70er-Jahre wird Barry Seal als Drogenschmuggler reich. Als ihm aber die CIA auf die Schliche kommt, ändert sich sein Leben schlagartig – er wird rekrutiert und soll auf seinen Flügen Revolutionäre in Zentralamerika mit Waffen versorgen. Mit Tom Cruise als Drogenschmuggler, erzählt nach einer wahren Begebenheit. Bis 22.25, ATV

20.15 ANTIKRIEGSFILM

Im Westen nichts Neues (All Quiet on the Western Front, USA 1979, Delbert Mann) Anhand des Schicksals eines jungen deutschen Gymnasiasten, der sich im Geschehen des Ersten Weltkriegs in chauvinistischem Militarismus und Hurrapatriotismus verwickelt sieht und auf dem Schlachtfeld den Tod findet, werden die Sinnlosigkeit und das Grauen des Krieges gezeigt. Bis 22.25, Arte

21.10 MAGAZIN

Thema Entflohen – drei Häftlinge auf der Flucht / Wenn die Heimat schwindet – Russifizierung in der Ostukraine / Qualzucht? – woran kurzschnäuzige Hunde leiden.

Bis 22.00, ORF 2

22.25 KRIEG

Steiner – Das Eiserne Kreuz (Cross of Iron, GB/BRD 1977, Sam Peckinpah) Peckinpahs einziger Kriegsfilm basiert auf einer Novelle von Willi Heinrich. James Coburn spielt Steiner, der an der Ostfront seiner virilen Kriegstätigkeit nachgeht, Maximilian Schell den auszeichnungsgierigen Vorgesetzten.

Bis 00.35, Arte

22.25 DOKUMENTATION

Walchensee Forever Filmemacherin Janna Ji Wonders erzählt aus der Perspektive der Tochter und Enkelin vor der Kulisse des deutschen Walchensees eine Fünf-Generationen-Doku und arbeitet damit ihre Familiengeschichte auf. Bis 00.15, 3sat

Tochter, Oma, Mama: verschiedene Generationen in Janna Ji Wonders’ Dokumentation "Walchensee Forever", 22.25 Uhr auf 3sat. ZDF und BR, Sven Zellner

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Cashcow Jedermann / Der aufkeimende Antisemitismus in Europa / Schlachtfeld Social Media / Christian Petzolds Film Roter Himmel / Neues Projekt von Marilies Jagsch / Um 23.25 Uhr folgt die Doku Ikonen Österreichs. Bis 0.00, ORF 2

(Astrid Ebenführer, 20.11.2023)