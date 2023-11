Die Nachricht klang wie eine Halluzination von ChatGPT: Wie aus dem Nichts gab der Vorstand des Chatbot-Entwicklers am Freitag die Entlassung von Sam Altman bekannt. Dass ausgerechnet der CEO von OpenAI – und Gallionsfigur der gegenwärtigen KI-Bewegung – gehen musste, ging wie eine Schockwelle durch die Tech-Welt. Die nächste Überraschung lässt jedoch nicht lange auf sich warten: Das Unternehmen sei "optimistisch", den ehemaligen Chef wieder zurückzuholen – und mit ihm auch Greg Brockman und zahlreiche andere Schlüsselpersonen, die als Reaktion auf den Rauswurf Altmans das Unternehmen ebenfalls verlassen haben.

Wer Plattformen wie Instagram als Basis für den Lebensunterhalt nutzen will, braucht vor allem eines: Aufmerksamkeit. Immer wieder wird dabei auch eine Weisheit aus der Werbeindustrie vorgebracht: Nackte Haut verkauft sich gut. Wer mehr von sich zeigt, hat bessere Karten in der Aufmerksamkeitsökonomie. Aber stimmt diese populäre Annahme tatsächlich? Die Forscherin Sophia Gänßle, Assistenzprofessorin für Kreativindustrie und Digitalisierung an der Erasmus School of History, Culture and Communication der Universität Rotterdam, ist dem Thema auf den Grund gegangen.

