Seit über 30 Jahren betreibt Peter Drössler eine Kfz-Werkstätte am Hernalser Gürtel in Wien. Seine Liebe gilt den Oldtimern, die er nicht nur repariert, sondern auch sammelt

"Seit 39 Jahren bin ich Mechaniker, und seit mehreren Jahrzehnten betreibe ich hier unter der Linie U6 am Hernalser Gürtel meine Kfz-Werkstatt. Technik hat mich immer schon fasziniert. Ich studierte deshalb Maschinenbau, aber nur ein paar Semester. Denn noch mehr hat es mir gefallen, selbst an Autos zu schrauben.

Als ich Anfang der 1980er-Jahre die Zeitschrift Motor Klassik in die Hände bekommen habe, war mir klar, dass ich mich auf Oldtimer spezialisiere. Ich habe also eine Lehre begonnen und konnte, weil ich an einer HTL maturiert hatte, relativ schnell zur Meisterprüfung antreten. Zunächst habe ich Aufträge von Bekannten angenommen. Der Kundenkreis hat sich allmählich erweitert, hauptsächlich durch Mundpropaganda. Ich hatte lange Zeit nicht einmal ein Firmenschild draußen hängen.

Mechanikermeister Peter Dössler in seiner Werkstatt am Hernalser Gürtel. Gerald Zagler

Wir sind ein kleines Team. Meine Frau Andrea war früher Russischdolmetscherin. Schon seit vielen Jahren kümmert sie sich hier um alles Administrative. Sie achtet auch darauf, dass ich mir nicht zu viel Arbeit aufhalse. Isa, unser Spengler, hat goldene Hände. Er ist ein richtiger Spezialist, wenn es um Blechschäden geht. Außerdem hat Anne bei uns angedockt. Sie war mehrere Jahre Deutschlehrerin in Wien, ist dann zu mir gekommen, weil sie Mechanikerin lernen will. Ich wollte eigentlich keine Lehrlinge mehr nehmen, aber wir haben es doch probiert, und sie ist richtig gut. Frauen sind in unserem Beruf noch sehr selten. Die Kundschaft liebt Anne, und wir teilen dieselbe Leidenschaft für den Beruf. Das Schönste ist das Erfolgserlebnis, wenn eine Reparatur gelingt und das Auto wieder fahrbereit ist.

Mittlerweile bin ich sehr erfahren, kenne aber auch meine Grenzen. Zum Beispiel bei bestimmten Defekten an der Elektronik oder wenn irgendein Spezialwerkzeug gebraucht wird, das ich nicht habe, dann vermittle ich an Kollegen, die das reparieren können. Montag, Dienstag, Mittwoch machen wir die normalen Autos: Pickerl, Service, Auspuff und so weiter. Damit verdienen wir unser Geld. Am Donnerstag kümmere ich mich um die Oldtimer unserer Kundschaft, und ganz zum Schluss, wenn dafür Zeit bleibt, kommen meine eigenen Autos. Ich besitze inzwischen mehr als zehn Oldtimer, zum Beispiel einen Porsche 356 Cabrio, einen Ponton-Mercedes oder einen Suzuki LJ80, mit dem meine Frau im Sommer gerne fährt.

Leichter zu reparieren

Natürlich ist der Fahrkomfort neuer Fahrzeuge besser. Früher haben die Hersteller dafür mehr darauf geachtet, dass Autos repariert werden konnten. Ich erinnere mich an die Betriebsanleitung eines Lancia Y10, in der die Technik bis aufs kleinste Detail beschrieben war, auch wie man Reparaturen vornehmen kann. Heute wäre das undenkbar. Wenn ein Auto stehen bleibt, dann bleibt es stehen. Mein Spengler hatte unlängst eine Panne, weil die Batterie seines Autoschlüssels leer war. Er konnte sein Auto nicht mehr starten.

Früher war auch die Qualität mancher Verschleißteile besser, und wurde mal etwas kaputt, zum Beispiel die Lichtmaschine, dann hat man diese repariert. Heute wird das Teil billig in China produziert und, wenn es defekt ist, gleich ganz ausgetauscht. Reparatur zahlt sich oft nicht mehr aus. Das finde ich schade, weil es nicht ökologisch ist. Generell verbrauchen heutige Fahrzeuge mehr Ressourcen. Damals hat ein Auto vielleicht 1000 Kilo gewogen. Heute sind sie doppelt so schwer. Dieses Gewicht muss beschleunigt und gebremst werden. Anstatt nur auf E-Autos zu setzen, sollten Hersteller Fahrzeuge wieder leichter bauen, mit weniger PS. So könnten wir heute mit Eineinhalb-Liter-Autos fahren.

Mechaniker ist mein Traumberuf. Was mir aber erspart bleiben könnte, ist Reifenwechseln. Da spielt mein Rücken schön langsam nicht mehr mit. Überhaupt ist die Arbeit oft stressig. Es gibt immer was zu tun. Trotzdem möchte ich mindestens noch acht Jahre arbeiten, sofern der Körper mitspielt. Dann bin ich 70.

Mir hätte es natürlich gefallen, wenn einer meiner beiden Söhne in meine Fußstapfen getreten wäre. Wenn ich in anderen Werkstätten Alt und Jung nebeneinander sehe, dann bekomme ich feuchte Augen. Aber die zwei sind ihre eigenen Wege gegangen. Der eine arbeitet in New York, der andere in Berlin. Außerdem weiß man nicht, wohin sich die Branche in zehn oder 15 Jahren entwickelt, ob das Geschäft dann immer noch so geht. E-Autos werden immer mehr. Sie brauchen weniger Wartung. Durch Assistenzsysteme wird es weniger Unfälle geben. Mechaniker, so wie ich einer bin, ist vielleicht ein aussterbender Beruf." (Gerald Zagler, 10.12.2023)