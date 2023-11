Bilder der Letzten Generation zeigen Blockaden und auf dem Asphalt verschüttete Farbe. Letzte Generation Österreich

Wien/Innsbruck – Montagfrüh waren die Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation wieder in Wien unterwegs, um den Frühverkehr zu blockieren. Sie blockierten mehrere Verkehrsknotenpunkte der Hauptstadt, teilte die Polizei auf X, vormals Twitter, mit, und: "Besonders betroffen sind Stadteinfahrten."

Die Umweltaktivistinnen und -aktivisten haben sich auf der A2 angeklebt. Der ÖAMTC berichtet von mehr als zehn Kilometer Stau und eine Stunde Zeitverlust beim Knoten Vösendorf Richtung Wien. Auch auf den Ausweichstrecken B16 und B17 gab es Staus.

"Wir sind dem Verkehr und der Wut der Menschen entgegengetreten, um auf die eskalierende Klimakrise aufmerksam zu machen", schreibt die Letzte Generation auf X. Einige Menschen haben den Angaben der Gruppe zufolge ihre Hände mit einer Mischung aus Quarzsand und Kleber auf der Straße befestigt, was eine beton-artige Mischung ergebe, die schwieriger zu lösen sei als der bisher hauptsächlich eingesetzte Kleber. Die Bilder zeigen zudem ausgeschüttete orange Farbe auf dem Asphalt. Der Polizeieinsatz hat am Montag auch länger angedauert, da mehrere Gruppen gestaffelt die Straße blockiert haben.

Weitere Gruppen haben außerdem noch den Verkehr an den A2-Abfahrten Handelskai, Altmannsdorfer Ast und Ölhafen stillgelegt. Es wurden laut Letzter Generation im Lauf des Vormittags Dutzende festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Rossauer Lände gebracht. 70 Personen hätten an der Aktion am Montag teilgenommen.

Auf X erklärt einer der Demonstrierenden, Lorenz Trattner, seine Beweggründe für den Protest so: "Wir protestieren hier, weil wir keine andere Wahl mehr haben. Unsere Regierung ignoriert die verheerenden Folgen durch die Klimakatastrophe noch immer. Unsere Zukunft steht auf dem Spiel, und wir fordern die Bundesregierung auf, jetzt zu handeln. Lösungen gibt es genug: Der Klimarat schlägt 93 vernünftige Ideen vor. Zeit, dass Nehammer zu arbeiten beginnt!"

Am Wochenende Klimaproteste in Tirol

Am Montag wurde außerdem bekannt, dass am Wochenende einige Klimaaktivsten offenbar unbemerkt auf das Innsbrucker Flughafengelände eingedrungen waren und auf der Umkehrplatte eine Botschaft hinterlassen hatten. In weißen Großbuchstaben war der Schriftzug "ban private jets" zu lesen, berichtete am Montag die Tirol-Ausgabe der "Kronen Zeitung" unter Berufung auf das Internetportal "Austrian Wings". Der stellvertretende Flughafendirektor Patrick Dierich bestätigte dies gegenüber der APA. Unklar sei, wann es dazu gekommen war.

Dierich konnte Montagfrüh lediglich bestätigen, dass es den Schriftzug gibt. Er sei auch nur von der Luft aus gut zu lesen. Wann und wie die Verantwortlichen aufs Flughafengelände gekommen waren, konnte Dierich noch nicht erklären.

Erst am Samstag waren Klimaaktivistinnen und -aktivisten in Tirol aktiv. Die "Letzte Generation" sorgte beim Herren-Slalom in Gurgl für eine zehnminütige Unterbrechung. Mehrere Menschen stürmten den Zielbereich und gossen am Schnee orange Farbe aus. Sicherheitskräfte führten sie unter Buhrufen der Fans weg, eine Person wurde auch liegend aus dem Ziel gezogen. (red, APA, 20.11.023)