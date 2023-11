Drei Jahre existiert die ID Austria bereits und wurde in der Pilotphase auch schon von einigen Österreicherinnen und Österreichern genutzt. Sie ist die Weiterentwicklung der Handysignatur als elektronischer Identitätsnachweis. Wer also ab 5. Dezember behördliche Angelegenheiten vom Strafregisterauszug bis zur Ummeldung des Hauptwohnsitzes digital erledigen möchte, benötigt dafür die ID Austria. Auch Ausweise wie der Führerschein können damit am Smartphone vorgewiesen werden. Für die 2,8 Millionen Nutzerinnen und Nutzer der Handysignatur heißt das: Sie müssen umsteigen. Beziehungsweise werden sie ab 5. Dezember beim Anmelden bei der Handysignatur automatisch umgeleitet. Auch die Bürgerkarte wird von der ID Austria abgelöst.

Doch ganz so einfach, wie es klingt, ist es dann auch wieder nicht. Denn wer bislang nur die abgespeckte Basisversion der Handysignatur hatte, die einst per Post ausgegeben wurde, wird beispielweise ohne Behördengang keine Vollversion der ID Austria erhalten. In diesem Fall ist ein Gang zur Behörde nötig. Die Stadt Wien hat eine eigene Anlaufstelle für die Umstellung eingerichtet. Ansonsten sind die Bezirkshauptmannschaften oder das Magistrat zuständig. Auch Finanzämter und Landespolizeidirektionen bieten die Neuausstellung oder Aufwertung der ID Austria an.

Holpriges Unterfangen

Auch für jene, die bislang keine Handysignatur genutzt haben, die kein oder ein älteres Smartphone haben oder die nicht österreichische Staatsbürgerinnen oder Staatsbürger sind, ist die Anmeldung mit mehr Aufwand verbunden, wie "nemo plus iuris" weiß:

Auch "erhengl1" hatte so manche Probleme:

Als aufwendig empfindet es auch "10011001":

Eine gute Erfahrung hat "Freund des guten Bildes" gemacht:

Ihre Erfahung?

Nutzen Sie die ID Austria bereits länger? Oder sind Sie kürzlich umgestiegen? Wie kompliziert war der Umstieg? Mussten Sie vor Ort zu einer Behörde gehen? Oder konnten Sie das online erledigen? Mit welchen Problemen waren oder sind Sie konfrontiert? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 23.11.2023)