Der Umgang mit schwierigen Kunden ist nicht einfach. Es gibt aber Regeln, die dafür hilfreich sind. Getty Images/iStockphoto

Die verunsichernden Zeiten schlagen aufs Gemüt und legen die Nerven blank. Die zwischenmenschliche Aggressivität nimmt zu. Das zeigt sich auch im Umgang mit Kunden. Die Auseinandersetzung mit der Unzufriedenheit der Kundschaft wird als unangenehm empfunden wird. Fehlt dabei Fingerspitzengefühl, dann wird aus einer Mücke schnell ein Elefant.

Neben Einfühlungsvermögen, Geduld und Gelassenheit sind in der Auseinandersetzung mit unzufriedenen Kunden auch Umsicht und Weitsicht hilfreich. Das Zusammenspiel dieser fünf Eigenschaften macht es möglich, in einer misslichen Situation psycho-mental über der Situation zu stehen, ein eigenes kontrolliertes Verhalten an den Tag zu legen und sich nicht selbst auch noch im Ton zu vergreifen.

Gegenüber ernst nehmen

Dadurch können Emotionen gedämpft und ein Fenster zur Verständigung geöffnet werden. Denn bei Beschwerden und Reklamationen sind neben dem tatsächlich oder vermeintlich sachlich gegebenen Anlass stets auch verletzte Gefühle im Spiel. "Wahrgenommen und wertgeschätzt zu werden ist ein unverzichtbares menschliches Bedürfnis. Und das ganz besonders in diffizilen zwischenmenschlichen Situationen", betont der Wirtschaftspsychologe Erich Kirchler.

Werde bei einer Beschwerde oder Reklamation oder selbst nur bei einer kritischen Nachfrage mit Unwilligkeit oder abweisender Überheblichkeit reagiert, "wird damit genau das Gegenteil von dem getan, was angebracht wäre, wodurch die Verstimmung weiter angeheizt wird". Grundsätzliche psychologische Erkenntnis sei: Zwischenmenschliche Verwicklungen verfestigen sich vor allem zu Kontroversen, wenn zwischenmenschliche Missachtung ins Spiel kommt. Gerade bei Beschwerden und Reklamation sei es "die vorrangigste Aufgabe, das Gegenüber ernst zu nehmen und sorgsam darauf zu achten, es nicht dadurch gefühlt zu erniedrigen, dass man sich selbst ihr oder ihm gegenüber erhöht".

Falsche Vorwürfe

Doch bei manchen Beschwerden und Reklamationen fällt das besonders schwer. Dann nämlich, wenn sich zeigt, dass die vorgebrachten Vorwürfe nur deshalb geäußert werden, um sich dadurch Nutzen zu verschaffen. So verständlich es auch ist, diesen erkannten Versuch brüsk zurückzuweisen, sollte das doch wohlbedacht werden. Mit dem erkannten Falschspiel der Kunden lässt sich auch anders umgehen. Ist die Anmaßung nicht gar zu groß, kann freundlich signalisiert werden, dass das Spiel durchschaut wurde. Um aber der Beziehungsebene zu ihrem Recht zu verhelfen, kann mit einem kleinen Entgegenkommen verdeutlicht werden, dass auf eine weitere Zusammenarbeit dennoch Wert gelegt wird.

Das ist ein emotionaler Trick, der sich meist auszahlt. Dadurch wird die Kundenbindung gestärkt und die Kundin oder der Kunde bewegt, das Unternehmen im Bekanntenkreis lobend zu erwähnen, wo sie oder er es anderenfalls schlecht gemacht hätte – was als weiterer Beweis für den zwischenmenschlichen Machtfaktor "Beziehungsebene" im alltäglichen Miteinander angesehen werden kann. Denn: Es ist teurer, einen neuen Kunden zu gewinnen, als einen alten im Fall einer Beschwerde oder Reklamation souverän mit einem zugedrückten Auge emotional an sich zu binden.

Weitblickend handeln

Studien zeigen: Kundenunzufriedenheit führt in weit stärkerem Maße zu Abwanderung als Kundenzufriedenheit zu Loyalität. Gehen Unternehmen unbedacht mit Kundenbeschwerden und Reklamationen um, verletzen sie ihr Eigeninteresse. Die verbreitete Vorstellung, dass ein sorgfältiges Management von Beschwerden und Reklamationen nur Zeit und Geld kostet, bringt aber nichts ein, ist falsch.

An vorderster Stelle der Abwanderung stehen die bei Reklamationen und Beschwerden wenig weitblickend behandelte Kunden. Anstatt deren Unzufriedenheit konsequent auszuräumen, werden sie verprellt. Dadurch handeln sich Unternehmen zu dem vorhandenen Ärger noch weiteren ein. Die nun erst richtig empörten und enttäuschten Kunden wandern ab. Und machen ihrem Ärger in Gesprächen mit Bekannten und Freunden und in den sozialen Medien Luft. So gesellt sich zum materiellen auch noch der immaterielle Schaden. (Hartmut Volk, 29.11.2023)