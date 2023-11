Lange stand das prächtige Backsteingebäude an der Oberen Donaustraße am Donaukanal im zweiten Bezirk leer. Nun tut sich etwas hinter der denkmalgeschützten Fassade. Unter dem Projektnamen "Das Artmann" entstehen im ehemaligen Verwaltungsgebäude der K&K Heeresverpflegung hochpreisige Wohnungen.

In den 1860er-Jahren erbaut, befand sich im Backsteingebäude ein Verwaltungsgebäude der Heeresverpflegung inklusive nicht mehr vorhandener Großküchen. Ad Consult

Seit wenigen Wochen ist eine 78 Quadratmeter große Musterwohnung fertig, die der Fantasie der Kaufinteressenten auf die Sprünge helfen soll - und bei deren Besichtigung man fast auf die Großbaustelle vergessen kann. Mit einer Musterwohnung kurble man nicht nur den Verkauf weiter an, erklärt Patrizia Hunter, COO beim Immobilienentwickler Cuubuus, sie diene auch dem Präzisieren der Ausstattungsdetails.

Wer sich für eine Wohnung interessiert, nimmt nun also am langgezogenen Küchentisch in der - dem Zeitgeist entsprechend in Grau, Beige und Weiß gehaltenen - Wohnung mit Waldmotiv an der Wohnzimmerwand Platz. "55 bis 60 Prozent" der 75 Wohnungen seien aktuell verkauft, berichtet Hunter, deren Unternehmen die Flächen im Erdgeschoß beziehen wird.

Die größeren Flächen unterm Dach sind großteils vergeben. Die Käufer würden aus Österreich, aber auch aus den USA und sogar Hongkong stammen. Auch der eine oder andere heimische Profifußballer befindet sich laut Grundbuch unter den Käufern. Allerdings machen sich auch im hochpreisigen Segment - die günstigste Wohneinheit ist 45 Quadratmeter klein und kostet 400.000 Euro - die strengeren Kreditvergaberegeln bemerkbar.

Eine Musterwohnung wurde kürzlich fertig. Helmut Harringer

Rein theoretisch kann die Musterwohnung genau so, wie sie jetzt eingerichtet ist, gekauft werden. Anfragen habe es diesbezüglich schon gegeben. Demnächst soll eine Musterwohnung in einem angrenzenden neueren Trakt präsentiert werden. Bezogen sollen die Wohnungen dann im Sommer 2024 werden. Denn das Haus, verspricht Hunter, werde sicher "kein Geisterhaus" sein: "Hier werden Menschen ganzjährig wohnen." (zof, 22.11.2023)