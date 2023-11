Beim diesjährigen Get Active Social Business Award überzeugte der Unternehmer Matthias Nadrag und gewann das Preisgeld in Höhe von 73.500 Euro

Matthias Nadrag nahm den Gewinnerscheck in der Höhe von 73.500 Euro entgegen BDD

Es ist eines der großen Probleme in Zeiten von Inflation und internationalen Konflikten: die Kosten für die Energieversorgung. Viele Haushalte in Österreich leiden unter den stark gestiegenen Preisen für Strom und Heizung, viele können sich Energie fast nicht mehr leisten. Matthias Nadrag, Gründer des Start-ups Enixi, einer Plattform für Energiegemeinschaften, will mit seinem Projekt "Gemeinsam gegen Energiearmut" gegen diesen Missstand vorgehen. Über eine digitale Plattform sollen Haushalte mit Erzeugern verbunden werden und überschüssige Energie aus Anlagen erhalten können. Auch Privathaushalte können über die Software von Enixi Armutsbetroffenen oder Hilfsorganisationen ihren Energieüberschuss spenden.

Für seine Idee gewann der Gründer letzte Woche am Freitag den Get Active Social Business Award mit einem Preisgeld in der Höhe von 73.500 Euro. Jedes Jahr verleihen die Partner des Awards, Coca-Cola, DER STANDARD und das Kompetenzzentrum für Nonprofitorganisationen und Social Entrepreneurship (NPO & SE) der Wirtschaftsuniversität Wien (WU), den Preis nach der Wertung einer unabhängigen Jury. Zehn Finalistinnen und Finalisten traten in der WU vor der Jury auf und stellten den Businessplan und den Nutzen ihrer sozialen oder nachhaltigen Idee vor. Im September verbrachten sie nach ihrer Bewerbung und Vorauswahl für den Award ein Wochenende mit Coachings, Beratung und Vorträgen in Vorbereitung auf das Finale.

Drei zweite Plätze

Christina Holmes, Gründerin von Empowerlift Systems, ist eine von drei Zweitplatzierten. BDD

Dieses Jahr gab es außerdem keinen dritten Platz, sondern gleich drei zweite Plätze. Die Jury reihte drei Projekte mit der selben Punktezahl. Ein Preisgeld von 5.000 Euro bekam somit zum einen das Start-up Independo von Gründerin Julia Kruselburger. Dabei geht es um Terminplanung mit nonverbalen Kalendern für Menschen mit neurologischen Einschränkungen. Gründerin Christina Holmes erhielt für ihr Unternehmen Empowerlift Systems ebenfalls als Zweitplatzierte 5.000 Euro. Sie entwickelte ein Art Minikran für Menschen im elektrischen Rollstuhl, mit dessen Hilfe sie diesen eigenständig ohne Hilfe verlassen können. Weiterer Zweitplatzierter wurde Alexander Loidl mit seiner Altenheim-App. Diese nutzt künstliche Intelligenz, um Pflegenden Musik- und Aktivierungsvorschläge zu geben. So sollen ältere Menschen in Heimen vielfältig Unterhaltung bekommen.

Philipp Bodzenta bekam den Alpha Award Grand Prix von Stefan Böck (CEO Alpha Awards) verliehen Alpha Awards

Außerdem gab es für den Get Active Social Business Award dieses Jahr überraschend selbst einen Preis. Der Alpha Awards Grand Prix Sonderpreis ging an den GASBA. Mit dieser Auszeichnung werden Veranstaltende von Wettbewerben prämiert, denen es gelungen ist, mit ihrem Award ein strategisches Ziel zu erreichen und Menschen in ihrer Weiterentwicklung zu fördern. Philipp Bodzenta, Director Public Affairs bei Coca-Cola Österreich und Schweiz, nahm den Preis am 9. November bei der Veranstaltung von Alpha Awards entgegen. (red, 20.11.2023)