Das Wuk (Werkstätten- und Kulturhaus) in Wien-Alsergrund gehört neben dreizehn weiteren Bühnen der Stadt zur Pakt-Plattform, die nun ein neues Abo aufgelegt hat. Wolfgang Thaler

Theaterhäuser sind angewiesen auf ein treues Publikum. Seit der Pandemie hat der Trend zur kurzfristigen Freizeitgestaltung zwar zugenommen, doch bleiben Abonnentinnen und Abonnenten – wie bei anderen Verkaufstransaktionen auch – für den Betrieb unabdingbar. Und das nicht nur an großen Häusern mit hunderten Plätzen, sondern auch im Mittel- und Kleinbühnenbereich. Seit Oktober gibt es für 14 Wiener Theater deshalb ein neues Abo: "KommPakt!" kostet 75 Euro (ermäßigt 50 Euro) und gilt eine Spielzeit lang für fünf Vorstellungen an fünf Bühnen.

Pakt heißt seit 2019 die Plattform der Häuser darstellender Künste in Wien, die sich zusammengeschlossen haben, um effizienter am Besucherstrang zu ziehen. Es soll darüber hinaus aber auch besser zusammengearbeitet, besser aufeinander abgestimmt und es sollen die gemeinsamen Interessen besser nach außen hin vertreten werden. Das neue Abo ist die jüngste Initiative der Pakt-Plattform. Zu ihr gehören sämtliche namhafte und von der Stadt Wien geförderte Bühnen der Bundeshauptstadt, vom Brut bis zum Rabenhof, vom Hamakom bis zum Wuk oder dem Schauspielhaus.

Publikum mischen

Derzeit finden sich an diesen Bühnen jährlich 226.000 Besucher und Besucherinnen ein – bei rund 3700 Veranstaltungen. Darin liegt ein Potenzial, das Publikum der Häuser noch mehr zu durchmischen. Das neue Abo existiert in zwei Varianten (A und B). Man hat jeweils Anspruch auf fünf Vorstellungen zu vorgegebenen Terminen an fünf ausgewählten Bühnen. Der Einstieg ist jederzeit möglich, wer sich also erst später in der Saison entschließt, zahlt auch weniger.

Die nächsten Termine sind am 3.12. Natural Born Medea, eine Mischung aus Natural Born Killers und dem Medea-Stoff im Off-Theater, sowie FurchtBlasen über das Bubble-Phänomen und identitätsstiftendes Erzählen im Hamakom am 20. Dezember. (Margarete Affenzeller, 20.11.2023)