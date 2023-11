Wer sich derzeit überlegt, ein Auto zu kaufen, steht auch vor der Frage, ob man das Geld in einen Verbrenner investiert oder sich für ein E-Auto entscheiden soll. Vielfach ist bei der Anschaffung der Preis ausschlaggebend – und der ist bei E-Autos doch meist höher als bei den klassischen Verbrennern, natürlich abhängig vom Modell. Und der Gebrauchtwagenmarkt ist bei E-Autos noch nicht so groß wie bei Verbrennern. Vermutlich ist auch die Infrastruktur für Lademöglichkeiten ein Kriterium dafür, welches Auto man schlussendlich wählt, auch wenn sich dahingehend in den letzten Jahren vieles verändert hat. Ab 2035 muss man diese Entscheidung ohnehin nicht mehr treffen, denn ab dann dürfen in der EU überhaupt keine fossil betriebenen Verbrenner mehr neu zugelassen werden.

Seit wann sind Sie elektrisch unterwegs? IMAGO/Robert Poorten

Viele Menschen sind aber bereits in den vergangenen Jahren auf elektrisch betriebene Autos umgestiegen. Der Umweltgedanke, die schwankenden und teilweise sehr hohen Spritpreise sowie die wachsende Infrastruktur die Lademöglichkeiten betreffend hat viele dazu bewegt, sich ein Elektroauto zuzulegen. Die Skepsis vor zu wenigen Lademöglichkeiten oder anderen Problemen, kann "nrnt" nicht nachvollziehen und berichtet von seiner Erfahrung:

Auch "B. Suttner" weiß die Nutzung von E-Autos vor allem im Beriech Carsharing zu schätzen:

Welche Erfahrungen haben Sie mit E-Autos?

Aus welchen Gründen haben Sie sich ein E-Auto zugelegt? Wie zufrieden sind Sie damit? Oder würden Sie lieber wieder auf einen Verbrenner umsteigen? Was würden Sie anderen vor einem Kauf raten? Berichten Sie im Forum! (wohl, mawa, 29.11.2023)