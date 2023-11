Es gibt wohl wenige dokumentierte Ereignisse, bei denen das Benutzen einer für den Sprecher fremden Sprache so viel Bedeutung hatte wie am 26. Juni 1963 in Berlin. An diesem Tag stand der damalige Präsident der USA, John F. Kennedy, in Westberlin und hielt eine Rede, in der er die Solidarität seines Landes zum Ausdruck brachte und gleichzeitig den Kommunismus sowie die Politik der Sowjetunion anprangerte. Mehrmals bediente er sich in seiner Rede des Deutschen, folgender Satz sollte schließlich in die Geschichtsbücher eingehen:

Nachträglich colorierte Fassung. American Experience | PBS

Doch nicht nur seine prägnanten Aussagen prägten die Politik seiner Zeit. Inmitten des Kalten Krieges galt es als Präsident der USA – ein Amt, das Kennedy von 1961 bis 1963 innehatte –, den Beginn einer militärischen Auseinandersetzung mit der Sowjetunion und einen daraus resultierenden Atomkrieg abzuwenden. Am gefährlichsten wurde die Situation im Zuge der Kubakrise im Oktober 1962, als sowjetische Nuklearraketen auf der Insel vor den USA stationiert wurden.

Auch die politische Situation innerhalb des eigenen Landes war von Spannungen geprägt: Während seiner Präsidentschaft wurde von der Bewegungen um Martin Luther King Jr. immer aktiver gegen die rassistischen Strukturen und Gesetze der USA protestiert. Zwar legte Kennedy dem Kongress ein Bürgerrechtsgesetz vor, dieses wurde aber nicht angenommen – eine umfassende Reform sollte erst von seinem Nachfolger durchgeführt werden. Neben diesen Herausforderungen während seiner Amtszeit erklärte Kennedy die Absolvierung einer Mondmission als ein Ziel der USA, das noch innerhalb der 1960er-Jahre erreicht werden sollte – was 1969 schließlich gelang.

Am 22. November 1963 wurde John F. Kennedy bei einem Auftritt in Texas Opfer eines Attentats, bei dem er verstarb. In den USA herrschte große Trauer, aber auch in Westberlin, wo Kennedy kurz zuvor seine obengenannte Rede gehalten hatte. Willy Brandt, damaliger Bürgermeister Westberlins, sagte über ihn: "Aber gerade wir in Berlin trauern, weil wir unseren besten Freund verloren haben."

