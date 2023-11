Beim After-Work-Event von Job-Changer trafen einander in Wien Wechselwillige und potenzielle neue Arbeitgeber in lockerer Atmosphäre

Für "10.000 Chancen" interessierten sich viele Wechselwillige am Dienstag in die Marx-Halle. David Visnjic

Unzufriedenheit ist das große Thema in der Jobwelt. Das belegen zahlreiche Studien, das zeigte sich auch beim gut besuchten After-Work-Event von Job-Changer am Dienstag in der Marx-Halle in Wien. "Ich will mich einfach schlaumachen, welche Möglichkeiten ich habe" oder "Ich will mich beruflich verändern" waren die häufigsten Antworten, die als Grund für den Besuch genannt wurden. Es gab aber auch Besucherinnen und Besucher, die aktuell auf Jobsuche waren und keine Chance auslassen wollten, eine passende Beschäftigung zu finden.

Auch Personen, die noch nicht so lange in Österreich sind, nutzen die Gelegenheit, wie beispielsweise ein Student aus der Ukraine, der erst seit vier Monaten hier lebt. Die deutsche Sprache beherrsche er leider noch nicht so gut, sagt er, dafür bringe er viel IT-Erfahrung mit, und diese Erfahrung, hofft er, könne er bald im Beruf einsetzen.

Mehr als 140 Unternehmen und Organisationen informierten über ihre offenen Stellen. Darunter war auch der öffentliche Dienst, der rund 135.000 Beschäftigte (ohne Gemeinde- und Länderbedienstete) zählt. "Rund 6000 Mitarbeiter werden jährlich gesucht", sagt Christian Kemperle, Sektionschef "Öffentlicher Dienst und Verwaltungsinnovation". Der öffentliche Dienst habe viele interessante Aufgaben parat, sagt er. Über seinen eigenen Werdegang sagt Kemperle: "Man hat mir Chancen gegeben." Er lernte Hauer (Bergbau) und Schlosser in Bad Bleiburg, war später Streifenpolizist in Leoben, machte die Hak-Matura auf dem zweiten Bildungsweg und studierte danach Rechtswissenschaften. Seit 2020 ist er Sektionschef im Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport.

Chancen finden und nutzen

Ermutigende Worte kamen per Videobotschaft von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Es sei ein tolle Chance des Kennenlernens von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, sagte er. Und: "Bleiben Sie neugierig."

Mit dieser Art des Recruitings möchte der Verein "10.000 Chancen zur Arbeitsmarktintegration", der den Event veranstaltet hat, Wechselwilligen eine niederschwellige Möglichkeit bieten, einen neuen Job zu finden. Zusätzlich bot das Rahmenprogramm die Möglichkeit, Veränderungen am Arbeitsmarkt breit zu diskutieren. Tristan Horx gab beispielsweise Einblicke, wie die Zukunft der Arbeit aussehen könnte, und unterstrich dabei einmal mehr die Notwendigkeit, alte Arbeitsmodelle zu überdenken. "Schöne neue Arbeitswelt – für wen?" war die Frage der abschließenden Podiumsdiskussion unter der Leitung von Karin Bauer (DER STANDARD).

Chillige Umgebung

Großer Wert wurde auf eine möglichst lockere Atmosphäre gelegt. Es gab kostenlose Snacks und Getränke, die Aussteller hatten jede Menge Give-aways im Gepäck. In gemütlichen Lounges konnten sich Interessente über aktuelle Stellenangebote informieren und neue Karrieremöglichkeiten entdecken. Nach Angaben des Veranstalters nutzten mehrere Tausend Wechselbereite die Gelegenheit. "Die Zeiten, in denen Angestellte Bittsteller waren, die aufwendige Bewerbungsverfahren durchlaufen mussten, sind jedenfalls vorbei. Beim Job-Changer-Event konnten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf Augenhöhe begegnen", freut sich Bernhard Ehrlich, Vorstand des Vereins 10.000 Chancen.

Neben vielen Betrieben und Organisationen etwa aus dem Gesundheits- und Sozialbereich waren auch Tophotels, verschiedene Handelsketten, Polizei und Beratungsunternehmen sowie Weiterbildungsanbieter vertreten – ein bunter Branchenmix. Einzig der VSStÖ, der Verband sozialistischer Student_innen in Österreich, fühlte sich etwas fehl am Platz, gibt Miriam Amann, Vorsitzende des VSStÖ Wien, zu. Zwar sei der Großteil der Studierenden auch berufstätig, sagt sie. Studierende waren aber nicht unbedingt die Zielgruppe des Events. (Gudrun Ostermann, 22.11.2023)