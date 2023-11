Annie Lennox tourt nicht mehr, dafür sorgt Mastermind Dave Stewart am 25. November im Konzerthaus mit Hits aus den 1980ern für Verzücken bei den Best Agern

Annie Lennox und Dave Stewart alias Eurythmics während ihres Auftritts bei der Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony 2022 in Los Angeles. REUTERS

In den 1980er- und 1990er-Jahren zählte das britische Duo Eurythmics zu den verlässlichen globalen Hitlieferanten. Speziell ihr kommerzieller Durchbruch 1983 mit dem Song "Sweet Dreams (Are Made of This)" klingt heute dank seiner kühlen Ästhetik und der alten Wucht analoger Gerätschaft so zeitlos zwingend wie früher. Nach ihren gemeinsamen New-Wave-Anfängen in den Bands The Catch und The Tourists verlegten sich Sängerin Annie Lennox und Komponist und Produzent Dave Stewart mit den Eurythmics bald auf eine stilistische Verbreiterung und glattere, gefälligere Arrangements.

Eurythmics Video Visionaries

Sie veröffentlichten während der großen kommerziellen Zeit des Pop und der damaligen globalen Propagandamaschine MTV Songs wie "Who's That Girl", "There Must Be an Angel" oder "Thorn In My Side". Bis heute haben die Eurythmics auch dank der androgynen Ausstrahlung und dunklen bis glockenhellen Stimme von Annie Lennox über 80 Millionen Tonträger verkauft.

Best Ager dürfen sich nun nach dem Ende der Band 1999 über eine Wiederkehr der Eurythmics ins Livegeschäft freuen. Annie Lennox will zwar nicht mehr in Flugzeuge oder auf Bühnen steigen. Dafür sticht Zirkusgaul Dave Stewart mit seinen 71 Jahren noch einmal der Hafer. Eine halbe Sache ist ja oft besser als gar keine.

ARTE Concert

Nach Produzentenjobs für Bob Dylan, Mick Jagger und Ringo Starr oder dem 2004 in Wien uraufgeführten Musical "Barbarella" wird Dave Stewart mit Band und diversen Gastsängerinnen im Wiener Konzerthaus eine Greatest-Hits-Show bieten, die beim reifen Zielpublikum eines auslösen könnte: Die Handy-Akkus werden beim Mitfilmen des Auftritts bald heißlaufen. (Christian Schachinger, 21.11.2023)