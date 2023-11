Während hierzulande der vorweihnachtliche Christkindlmarktbetrieb mancherorts schon voll im Gange ist, lässt man sich andernorts noch ein bisschen Zeit damit. Das heißt, man kann zu Hause schon mal vorglühen, um sich dann den mehr oder weniger besinnlichen Trubel im Rest Europas anzusehen. Hier zehn Vorschläge.

Weihnachtsmarkt Tallinn, Estland

Weihnachtsmarkt in Tallinn, der Hauptstadt von Estland. AP/Pavel Golovkin

Der Weihnachtsmarkt in Tallinn zählt seit Jahren zu den besten in Europa. Auch heuer hat ihn beispielsweise die britische "Times" wieder in ihre Empfehlungsliste aufgenommen. Vor allem seine Atmosphäre lockt Besucherinnen und Besucher aus aller Welt in die Hauptstadt Estlands, wenn sich der kleine Rathausplatz im Herzen der mittelalterlichen Altstadt, wenn deren Dächer und Kopfsteinpflaster idealerweise mit Schnee bedeckt sind, in eine weihnachtliche "Märchenkulisse" verwandelt.

Echte Rentiere warten darauf, von kleinen Besuchern gestreichelt zu werden, an den Holzständen gibt's Lebkuchen, und traditionelle Handarbeiten werden angeboten. Funfact: Tallinn war der erste Ort in Europa, an dem ein öffentlicher Weihnachtsbaum aufgestellt wurde, 1441 war das. In diesem Jahr ist der Markt vom 1. Dezember 2023 bis zum 7. Jänner 2024 geöffnet.

Zagreber Advent, Kroatien

In der kroatischen Hauptstadt findet man eine ganze Reihe von Weihnachtsmärkten. Man zelebriert den Advent mit jeder Menge Essen und Trinken. Man findet aber auch die obligatorischen Kunsthandwerksstandln. Und eine riesige Eislaufbahn im Freien vor historischer Kulisse. Beginnen könnte man zum Beispiel auf den Märkten, die die drei Parks in der Unterstadt bespielen, bevor man sich dem Vergnügen rund um Zagrebs Hauptplatz Ban Jelacic anschließt. Auf dem Weg in die mittelalterliche Oberstadt kommt man an weiteren Ständen vorbei, wo man sich an Würsteln, Sarma, Schokolade, Wein und Schnaps laben kann. Vom 2. Dezember 2023 bis zum 7. Jänner 2024 geöffnet.

Zauberwald Lenzerheide, Schweiz

Feiert heuer sein zehnjähriges Bestehen: der Zauberwald in Lenzerheide. Cemil Erkoc

Findet bereits zum zehnten Mal statt: Mehr Festival als klassisches Marktvergnügen bietet der Zauberwald im Kanton Graubünden von 15. Dezember bis 3. Jänner. Ein bunter Mix aus Kinder- und Musikprogramm wird begleitet von Lichtinstallationen, die den mystischen Wald zum Leben erwecken. Die Kulinarik kommt natürlich auch nicht zu kurz.

Mercat de Nadal in Caldes de Montbui, Spanien

Wer vom 5. bis 10. Dezember noch ein Plätzchen frei hat im Kalender, bucht sich eine mediterrane Auszeit in der Vorweihnachtszeit. Die spanische Kleinstadt Caldes de Montbui ist bekannt für den größten Topf Kataloniens mit 1.600 Liter Fassungsvermögen. In ihm wird auf dem Weihnachtsmarkt die "caldo termal", ein Eintopf, zubereitet und von den Besucherinnen und Besuchern verkostet. Außerdem finden sich lokale Spezialitäten und handgemachte Geschenke in den rund 100 Buden und Ständen.

Schwimmender Christkindlmarkt in Vilshofen, Deutschland

An den ersten drei Dezemberwochenenden zieht das besondere Ambiente der bayerischen Gemeinde mit dem schwimmenden Markt alle Blicke auf sich. An der Donaupromenade gibt es unter anderem die neun Meter hohe Glühweinpyramide und die größte "Brettkrippe der Welt" zu entdecken. Erweitert wird der Markt mit dem Schiff "Stadt Linz", in dem ebenfalls Stände warten.

Vergnügungspark Liseberg in Göteborg, Schweden

Ein Vergnügungspark als Weihnachtswelt: Vom 18. November bis zum 30. Dezember öffnet die beliebte Sehenswürdigkeit ihre Pforten für alle Weihnachtsliebhaber. Das weitläufige Gelände verzaubert mit kulinarischen Überraschungen, echten Tieren, Musik- und Theateraufführungen sowie diversen Karussells für Groß und Klein. Unbedingt kosten: die rot-weiß gestreiften Pfefferminzstangen Polkagris, die aus Gränna am Vettern kommen.

Weihnachtsmarkt Mulhouse, Frankreich

Nicht weit entfernt von der deutschen Grenze befindet sich das kleine französische Städtchen Mulhouse (Mülhausen). Der Markt im historischen Zentrum, den es seit 32 Jahren gibt, hat eine außergewöhnliche Besonderheit: Jedes Jahr wird in Anlehnung an die reiche Textilvergangenheit ein eigener Stoff kreiert, der Besuchern während ihrem Streifzug durch die Chalets immer wieder begegnet. In den Straßen, am Rathaus, am Markt selbst. Von Ende November bis Ende Dezember hat der größte Weihnachtsmarkt Frankreichs geöffnet.

Festa de Natal, Madeira, Portugal

Die Vorweihnachtszeit bei Sonnenschein genießen hat einen ganz eigenen Charme. Auf Madeira feiert man das Fest besonders ausschweifend: geschmückt mit Tausenden von Lichtern, gehüllt in bunte Farben und untermalt von traditionellen Programmpunkten. Unbedingt probieren sollte man "Carne de vinho e alhos" (Fleisch in Wein und Knoblauch) – ein klassischer Weihnachtsschmaus. Zum süßen Abschluss folgt Bolo de mel, einen Honigkuchen. Von 1. Dezember 2023 bis 7. Jänner 2024

Rittner Christbahnl, Italien

Am Ritten, dem gleichnamigen Hochplateau oberhalb von Bozen, findet jedes Wochenende vom 24. November bis zum 30. Dezember 2023 ein kleiner, feiner Christkindlmarkt statt – und zwar gleich an drei Plätzen am Ritten: auf dem Bahnhofsplatz in Oberbozen, im Plattner Bienenhof in Wolfsgruben und im Dorfzentrum von Klobenstein. Die Rittner Bahn, festlich beleuchtet, verbindet als öffentliches Verkehrsmittel diese drei kleinen Christkindlmärkte. Neben Musik, Lebkuchen, Suppen und natürlich auch handgefertigten Gegenständen, gibt es sonntags Kutschenfahrten vom Bahnhof Klobenstein zum Christbahnl Klobenstein und Ponyreiten für die Kinder. Das Rittner Christbahnl ist vom 24. November bis 30. Dezember jeweils Freitag bis Sonntag geöffnet.

Weihnachtsmarkt in Porvoo, Finnland

Eine halbe Stunde von Helsinki entfernt liegt die zur Winterzeit verschneite Stadt Porvoo. In Hütten und kleinen Holzhäusern am Flussufer, die trotz ihres Alters noch gut in Schuss sind, verkaufen Händler in mittelalterlicher Kleidung von 26. November bis 22. Dezember Weihnachtsgeschenke. An den Adventwochenenden im Dezember soll auch Santa Claus einen Sprung vorbeischauen. (red, 20.11.2023)