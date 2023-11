PRO: Mehr Gelassenheit, bitte!

Die Letzte Generation störte am Samstag mit einer Protestaktion den Weltcupslalom in Gurgl. Fünf Läufer vor Schluss rannte eine Handvoll Personen in den Zielbereich, streute orange Maisstärke in den Schnee und forderte auf Transparenten die Umsetzung der Empfehlungen des Klimarats. Die einzige Gefahr ging dabei von einem Skiprofi aus: Der Norweger Henrik Kristoffersen ging auf sie los.

Die Aktivistinnen und Aktivisten fallen unangenehm auf. Sie argumentieren zu Recht, dass solch drastische Maßnahmen zwingend sind, um auf fehlende Maßnahmen gegen die Klimakrise hinzuweisen. Es handelte sich um eine friedliche Aktion, niemand kam zu Schaden. Das Rennen ging nach zehn Minuten weiter.

Bei dem Protest zog sich die Letzte Generation auch den Unmut von Fans zu. Die Aktion richtet sich zwar nicht per se gegen den Event in Gurgl, der wohl so nachhaltig wie kaum ein anderes Skirennen durchgezogen wurde. Doch die Beteiligten fühlen sich attackiert, eingeschränkt, nehmen die Aktion persönlich. Dass sie künftig weitaus mehr eingeschränkt werden, wenn sich das Klima weiterhin verschlechtert, blenden sie dabei aus.

Kristoffersen beschimpfte die Demonstranten, bewarf sie mit Schneebällen. Dadurch wird die Botschaft der Aktion verwischt. Anstatt dankbar zu sein, dass sich eine mutige Gruppe für die Existenzgrundlage seines Sports einsetzt, hat sich Kristoffersen nicht im Griff und begegnet ihr mit Aggression. Kristoffersen hat Vorbildwirkung, er ist ein Star der Szene. Man kann nur hoffen, dass seine Reaktion keine Nachahmer findet. (Lukas Zahrer, 20.11.2023)