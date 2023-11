Jon Hamm als Oberbösewicht Roy Tillman, ein Sheriff, der glaubt, über dem Gesetz zu stehen. Michelle Faye/FX

Dot Lyon hat eine Vergangenheit. Das wird spätestens zur Gewissheit, als zwei ungebetene Besucher den gemütlichen Fernsehabend stören und Dot auf überraschende und fantasievolle Art und Weise sich selbst zu verteidigen versteht. Im Umgang mit Flambierbrenner und scharfkantigen Schlittschuhen beweist Dot einiges Geschick. Die Einbrecher ist sie bald wieder los, die Geister der Vergangenheit ruhen dennoch nicht.

Dot Lyon (Juno Temple) holt die Vergangenheit ein in der fünften Staffel von "Fargo". Canal+

Dafür sorgt in der Folge eine ausgesprochen geballte Kette an absichtlich und unabsichtlich herbeigeführten Ereignissen, für die Fargo als Film und in mittlerweile vier Staffeln bekannt und beliebt ist. Die fünfte Staffel ist auf Canal+ abrufbar.

Einer dieser Geister aus der Vergangenheit ist Roy Tillman, der sehr reale und wirkmächtige Sheriff von North Dakota. Tillman ist seit langem auf der Suche nach Dot, die ihn einst verlassen hat und von der er sich gedemütigt fühlt. Als feister Rancher, Prediger und Gesetzeshüter glaubt er über dem Gesetz zu stehen. Helfende Hände sind Tillmans loyaler, aber unbeholfener Sohn Gator (Joe Keery) und ein melancholischer Killer namens Ole Munch (Sam Spruell).

Roy Tillmans helfende Hand, der Killer Ole Munch (Sam Spruell). Canal+

Alles zusammen bringt die flotte Dotie ins Schwitzen. Schließlich muss sie nicht nur sich, sondern ihre Familie schützen, allen voran Ehemann Wayne (David Rysdahl), der wahrlich kein Held ist, sondern bei Schwierigkeiten zuerst zu seiner Mutter Lorraine läuft (Jennifer Jason Leigh), um Hilfe zu holen. Sie ist Geschäftsführerin des größten Inkassobüros des Landes und lässt keine Gelegenheit aus, ihre Verachtung gegenüber der ungeliebten Schwiegertochter auszudrücken.

Vordergründig böse Schwiegermutter: Jennifer Jason Leigh als Lorraine Lyon. Michelle Faye/FX, Canal+

Ja, und wie in Fargo üblich gibt es eine vordergründig nicht sehr auffällige Deputy (Richa Moorjani) und weitere Kollegen, die für mehr Chaos als Ordnung in Minnesota und Dakota 2019 sorgen, wo die neuen Folgen spielen. DER STANDARD sah die ersten vier davon.

Richa Moorjani geht als Deputy Indira Olmstead den Dingen auf den Grund. Michelle Faye/FX, Canal+

Christlich-faschistischer Brutalinski

Fargo war 1996 als Film der Coen-Brüder und ab 2014 zweimal – in der ersten und zweiten Staffel – grenzgenial, verlor dazwischen stark und ist jetzt auf gutem Wege zurück. Verantwortlich dafür ist nicht zuletzt Jon Hamm, der den Superschurken Roy Tillman spielt und in dieser Figur weit mehr sieht. Für den grobschlächtigen, korrupten, christlich-faschistischen Brutalinski mit Brustwarzenpiercing (!) hatte Hamm gleich mehrere Vorbilder, wie er im STANDARD-Gespräch sagt: "Es gibt leider eine Menge Beispiele in den Vereinigten Staaten. Gesetzeshüter, die denken, dass sie das Gesetz sind, und das in der Regel auch sind. Da gibt es einen Typ in Arizona, der tatsächlich denkt, es gibt kein Gesetz, das höher ist als er", sagt Hamm. "Diese Leute fallen ihren eigenen Wahnvorstellungen zum Opfer. Wenn es sonst niemanden gibt und sie aus einem sehr kleinen Teil einer Stadt kommen in einer sehr trostlosen Umgebung, dann werden diese Typen manchmal größer, als sie sind."

Geschrieben und inszeniert hat die fünfte Staffel wieder Noah Hawley, der die Serie wie den Film als "eine wahre Kriminalgeschichte, die nicht wahr ist" erzählt und in der es um "widerwillige Helden, die sich einer bösen Flut entgegenstellen" geht. Fargo ging in den bisherigen zurück bis in die 1950er-Jahre. In letzter Zeit hat Hawley darüber nachgedacht, wie unsere Macho-Mythen weiterhin die Kultur heimsuchen. Dieses Mal, sagt Hawley, fühlte er sich gezwungen, "etwas so Zeitgemäßes wie möglich zu machen, ohne in Covid zu verfallen".

Organisiertes Verbrechen

Hamm sieht diesen Bezug zur Gegenwart in allen Staffeln bisher: Film und Serie Fargo seien "Teil einer größeren Erzählung. Es geht um Macht, darum, wer diese Macht ausübt und was diejenigen mit ihr tun, die wir eigentlich für die Guten halten, also die vermeintlichen Hüter von Recht und Ordnung." Hamm stellt die Frage: "Wenn Macht korrumpiert, wie sehr unterscheidet sich das vom organisierten Verbrechen?" Hinter dem für die Serie charakteristischen schwarzen Humor stehe "das übergeordnete Thema von Fargo, nämlich das organisierte Verbrechen und wie es die amerikanische Kultur infiziert und beeinflusst."

Tillman ist eine verzerrte, düstere Karikatur der traditionellen Männlichkeit und in gewisser Weise die giftige Version des strauchelnden Alpha-Männchens Don Draper in Mad Men und Drew Baird aus der Comedyserie 30 Rock, eine weitere legendäre Hamm-Figur. Darin spielte der 52-jährige Hollywood-Schauspieler einen Mann, der so gut aussah, dass ihn die Leute trotz offensichtlicher Unfähigkeit bewunderten, obwohl er sowohl beruflich als auch privat von Tennisspielen über Kochen bis hin zum Sex gar nichts konnte. Aktuell beglückt Hamm sein Publikum als Elon-Musk-ähnlicher Tech-Milliardär in der dritten Staffel der Morning Show auf Apple TV+. Tillmans Selbstüberschätzung rührt ebenfalls daher, dass er ein weißer amerikanischer Mann in einer Machtposition ist, dem man jede Sauerei durchgehen lässt.

Liz Dates Jon Hamm | 30 Rock

Der großartige Mister Baird im Sketch "Liz dates mit Tina Fey als Liz Lemon in "30 Rock". 30 Rock Official

Die bösartige, überlebensgroße Figur des Roy Tillman passt ihm: "Ich bin über 50 und freue mich, reifere Menschen zu spielen", sagt Hamm. "Solche, die vielleicht weniger dazu neigen, als umwerfende Typen in einer Bar zu hängen. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem, was ich tun kann, nämlich 50 Jahre auf diesem Planeten zu leben und die Erfahrungen in Rollen einfließen zu lassen, die ich spiele. Ich kann jetzt mit Leuten arbeiten, zu denen ich aufgeschaut habe, ob es nun Jennifer Aniston oder Billy Crudup ist."

Fargo | Installment 5 Official Trailer | Juno Temple, Jon Hamm, Jennifer Jason Leigh | FX

Juno Temple, Jon Hamm und Jennifer Jason Leigh im Trailer zur fünften Staffel von "Fargo". FX Networks

Fargo Staffel fünf ist nicht die beste Staffel der gehypten Anthologieserie, knüpft aber an die glanzvolle Vergangenheit an, mit der die Serie anfangs punktete: clevere Verbrecherkrimis mit schwarzem Humor, nicht zuletzt dank eines großartigen Ensembles, neben Hamm und der seit Ted Lasso bekannt fixen Juno Temple ist das außerdem Jennifer Jason Leigh, die als stinkreiche, dauergrantige Schwiegermutter sogar Kapitalverbrecher das Fürchten lehrt. Wenn das Level bleibt, ist gegen eine weitere Staffel nichts einzuwenden. (Doris Priesching, 22.11.2023)