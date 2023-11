Videoüberwachung Israels Armee zeigt Bilder von mutmaßlichen Geiseln in Spital

Die israelische Armee hat Aufnahmen von Überwachungskameras veröffentlicht, die zeigen sollen, dass die radikalislamische Hamas am Tag ihres Großangriffs auf Israel Geiseln in das Al-Shifa-Spital in Gaza brachte. Sie zeigte auch Bilder von einem entdeckten Tunnel unter dem Klinikkomplex