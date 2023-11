Robert Klauß übernimmt in Hütteldorf. IMAGO/Eibner

Wien-Hütteldorf - Was die Spatzen schon von einigen Dächern pfiffen, hat sich am Montagnachmittag bestätigt: Der Deutsche Robert Klauß übernimmt tatsächlich das Traineramt beim SK Rapid. Der 38-jährige Deutsche hat sich mit der sportlichen Führung der Grün-Weißen geeinigt und wird Nachfolger des zuletzt entlassenen Zoran Barisic. Klauß wird bereits am Dienstagnachmittag die erste Übungseinheit mit seiner neuen Mannschaft leiten und am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen Blau Weiß Linz auf der Trainerbank Rapids Platz nehmen.

Der Neo-Rapid-Trainer war zuletzt beim 1. FC Nürnberg in der 2. Deutschen Bundesliga engagiert, wo er im Oktober 2022 entlassen worden war. Davor arbeitete er über mehrere Jahre bei RB Leipzig im Jugendbereich ehe er als Assistent von Ralf Rangnick und Julian Nagelsmann tätig war. (red, 20.11.2023)