In der Realityshow "Squid Game: The Challenge" kämpfen 456 Personen um 4,56 Millionen US-Dollar. Netflix

Starla hat Schulden, Bryton sagt: "Jesus musste kämpfen, also muss ich auch kämpfen." Trey hat seine Mama mitgenommen, weil sie die Einzige ist, der er vertraut. Jada glaubt zu erkennen, wenn jemand lügt. In diesem Spiel sieht sie sich "definitiv im Vorteil".

Das Spiel ist bekannt, die Regeln leicht abgeändert. 2021 sorgte Squid Game für einen Überraschungshit bei Netflix. Die südkoreanische Serie ist bis heute die erfolgreichste im Angebot des Streamingdiensts. Eine zweite Staffel soll im nächsten Jahr kommen – um die Wartezeit abzukürzen, beglückt die Onlineplattform ihr Publikum mit einer Realityversion. Squid Game: The Challenge spielt mit "echten" Menschen.

4,56 Millionen US-Dollar

456 Personen treten an, um – wie in der Serie – Aufgaben zu lösen, bei denen sie psychisch und physisch an ihre Grenzen gehen müssen. Der Sieger oder die Siegerin erhält am Ende 4,56 Millionen US-Dollar, also keine Kleinigkeit.

Wir kennen die in Rot gekleideten Wächter mit den schwarzen Masken, wir wissen, was das Signal "Attention, players!" bedeutet. Wir kennen die Puppe, die drei kleinen Häuschen und die in grünen Trainingsanzügen gekleideten Menschen, die daraus strömen. Erstes Spiel: "Red Light, Green Light", eine Spielart von "Kaiser, wie weit darf ich reisen?": Wenn die Puppe aufhört zu singen, müssen die 456 stillstehen – sonst werden sie "eliminiert". Das radikale Konzept unterscheidet sich in der Hauptsache in zwei nicht ganz unwesentlichen Punkten: In der Serie geht es um ein Preisgeld von 45,6 Milliarden Won, umgerechnet 38 Millionen US-Dollar. Und: Die "Eliminierten" dürfen in der Realityshow weiterleben, auf ihrer Brust ploppt ein schwarzer Batzen auf. So Getroffene fallen trotzdem um. Bye, bye, Starla und viele andere mehr.

Netflix schaltet die ersten fünf Folgen am 22. November frei, vier weitere kommen am 29. November, das Finale ab 6. Dezember.

Grüne Trainingsanzüge

Squid Game: The Challenge funktioniert aufgrund seiner Dimensionen: Eine Realityshow mit so vielen Teilnehmenden ist außergewöhnlich. Ausgerichtet hat die Show das britische Studio Lambert. Und auch wenn es ständig weniger werden, so ist es doch eine Kunst, Kandidatinnen und Kandidaten aus der Masse herauszunehmen und ihnen ein Gesicht in dem Heer von grünen Trainingsanzügen zu geben. Die Besetzung ist gut und abwechslungsreich, Charaktere und Handlungsstränge werden präzise herausgearbeitet. Optik und Ablauf ähneln der Serie: Jeder und jede geht mit einem Plan ins Spiel, aber unter Druck gehen diese Strategien sehr schnell in Luft auf. Dazwischen: Zwischen den Spielen wird gegessen (nicht viel), geschlafen (laut) und Ränke geschmiedet (ständig). Das passiert in einer Halle, für gemütlichen Tratsch ist kein Platz vorgesehen.

Jede Folge stellt einzelne Teilnehmende vor, manche werden über mehrere Folgen begleitet, andere sind nur kurz dabei. Die Spiele sind angelegt wie in der Serie. "Green Light, Red Light", Cookies ausstechen, Schiffe versenken, über eine gläserne Brücke gehen etc. Wie die Originalserie untermalt The Challenge diese Spiele mit Opernsoundtrack und inszeniert in Zeitlupe. Die Szenerie wirkt makaber.

Squid Game: The Challenge | Official Trailer | Netflix

Freund, Feinde, Millionengewinn in "Squid Game: The Challenge". Netflix

Die Spiele standen nicht im Vordergrund des Interesses von Squid Game und tun es auch dieses Mal nicht, sondern es sind die Menschen und was sie bereit sind, für viel Geld zu tun. In der Serie schmeißen die meisten ihre moralischen Prinzipien über Bord, sie tricksen, tarnen und täuschen, um ihre Gegner auszuspielen. Allianzen werden geschmiedet, Intrigen ausgemacht, Abmachungen getroffen, die alle über Bord geworfen werden, wenn es hart auf hart geht. Die Emotionen kochen hoch, Tränen der Freude, Verzweiflung oder aus nervlicher Anspannung fließen. Hier ist sich jeder und jede selbst der oder die Nächste.

Schaler Beigeschmack

Die Teilnehmer in der Serie stammten aus prekären Verhältnissen und spielten mit, weil sie sich in einer finanziell oder sonst wie ausweglosen Situation befanden. In Squid Game: The Challenge ist es nicht anders, und die Hinweise auf Motive, bei dieser Show mitzumachen, hinterlassen einen schalen Beigeschmack: Dass sich hier soziale Verlierer zum Gaudium des Publikums um einen riesigen Haufen Geld bis aufs Letzte bekämpfen und dafür Freund und Feind verraten, hat etwas Ungutes.

Noch dazu, weil The Challenge Anfang des Jahres wegen einer weiteren Sache in die Schlagzeilen geriet. Mehrere Teilnehmende beschwerten sich über "unmenschliche" Bedingungen – insbesondere bittere Kälte – und "manipulierte" Spiele. Netflix wies die Vorwürfe der Manipulation zurück, erklärte, dass die Show "alle angemessenen Sicherheitsvorkehrungen" getroffen habe, bestätigte aber, dass drei Spieler medizinisch behandelt wurden. Die britische Gesundheits- und Sicherheitsbehörde (Health and Safety Executive) untersuchte die Produktion, stellte den Fall Berichten zufolge ein. Es bleibt ein Gefühl des Unbehagens. (Doris Priesching, 23.11.2023)