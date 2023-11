Wenn wir auf ein Objekt hindeuten, erkennen üblicherweise schon Kleinkinder, dass unsere Aufmerksamkeit diesem Objekt gilt. Hunde dagegen nehmen die Welt um sie herum anders wahr und verarbeiten solche Informationen auch auf andere Art als Menschen. In den meisten Fällen wird so eine Zeigegeste von den Vierbeinern ohne zusätzlichen Auskünften eher als genereller Richtungshinweis verstanden. Woran das liegt, hat ein Team von der Eötvös-Loránd-Universität in Budapest genauer untersucht.

Die Neurowissenschafter und Verhaltensforscherinnen beschäftigen sich seit langem mit Kommunikationsgewohnheiten, Fähigkeiten und dem Verhalten des besten Freunds des Menschen. Im Jänner berichtete die Gruppe, dass insbesondere ältere und erfahrenere Hunde in der Lage sind zu erkennen, wenn ihre Frauchen oder Herrchen eine andere als die vertraute Sprache sprechen. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Vertrautheit der Haushunde mit menschlichen Kommunikationsformen dem jahrtausendelangen Zusammenleben mit Menschen, also durch Domestizierung und Züchtung, zu verdanken ist.

Ungarische Verhaltensforscher lieferten neue Erkenntnisse darüber, wie Hunde Informationen wahrnehmen und verarbeiten. Foto: IMAGO/LUKAS COCH

Manche beachten auch das Aussehen

Ähnliches dürfte auch für die nonverbale Kommunikation gelten: Die Versuche der ungarischen Forschenden hat gezeigt, dass für "klügere" Hunde das Aussehen eines Objekts genauso wichtig ist wie sein Standort, die Informationsverarbeitung bei ihnen also jener des Menschen ähnlicher ist. Generell und bei weniger begabten Tieren zeigte sich jedoch eine merkliche Diskrepanz bei der Interpretation von Zeigegesten zwischen Kleinkindern und Hunden. Dies könnte grundsätzlich auch mit der Art und Weise zu tun haben, wie Hunde sehen.

Das Phänomen kennt man in der Verhaltensforschung als "räumliche Voreingenommenheit" (im Englischen "spatial bias"), und es besagt, dass eine Information bevorzugt in Bezug auf Raum, Ort oder Entfernung interpretiert wird, obwohl dieselbe Information auch auf ein Objekt zutreffen könnte. Das Konzept ist von entscheidender Bedeutung für das Verständnis, wie verschiedene Arten, einschließlich des Menschen, Umweltreize verarbeiten und darauf reagieren. "Es zeigt sich zum Beispiel daran, wie Hunde und Kinder auf die Gesten reagieren, wenn wir auf die Position eines Objekts hinweisen", sagte Ivaylo Iotchev, Erstautor der nun im Fachjournal "Ethology" veröffentlichten Studie.

"Räumliche Voreingenommenheit"

Schon sehr früh würden Kinder eine entsprechende Gebärde als Hinweis auf das Objekt interpretieren, während Hunde ein solches Zeigen ganz anders verstehen, so der Forscher. "Mit anderen Worten: Unabhängig von der Absicht der Person, die den Hinweis gibt, ist die Bedeutung für Kinder und Hunde unterschiedlich." Diese Tatsache eröffnete den Forschenden einen bisher ungenutzten Weg, um besser zu verstehen, wie Hunde denken.

Beim ersten Experiment mussten die Hunde lernen, ob ein Leckerli auf einem Teller rechts oder links im Raum von ihnen platziert wurde. Foto: Eniko Kubinyi/ELTE

Frühere Verhaltensforschungen konnten nicht klären, ob Hunde sich so verhalten, weil sie im Vergleich zu Primaten schlechter sehen können, oder ob es sich um eine tatsächliche Voreingenommenheit bei der Informationsverarbeitung handelt, bei der die Parameter des umliegenden Raums für die Hunde wichtiger sind als die spezifischen Objekte. Bevor das Team allerdings dieser Frage auf den Grund ging, wollte es feststellen, wie es tatsächlich um die "räumliche Voreingenommenheit" bei Hunden steht. Dafür baten die Wissenschafter 82 Vierbeiner zu mehreren Verhaltenstests.

Aufgaben mit Tellern

Bei der einen Aufgabe mussten die Tiere in maximal 50 Versuchen lernen, auf welchem von zwei Tellern ein Leckerbissen immer zu finden ist. Die Probandinnen und Probanden sollten sich also einen bestimmten Ort (also links oder rechts im Raum) einprägen. Bei dem anderen Versuch wurden zwei Arten von Tellern verwendet: Ein weißer runder und ein schwarzer quadratischer, die immer einzeln und in der Mitte des Raumes platziert wurden. Die Hund erhielten ihre Leckerli nur von einer Art von Teller – manche vom runden, andere vom eckigen –, bekamen aber zwischendurch auch einen leeren Teller der jeweils anderen Form vorgesetzt. Bei dieser Aufgabe sollten die Hunde die Eigenschaften der Teller erkennen lernen.

Bei der anschließenden Auswertung der Experimente stellte sich heraus, dass die Tiere schneller lernten, wenn der Leckerbissen rechts oder links präsentiert wurde, sie also wählen mussten, in welche Richtung sie gehen wollten. Dagegen merkten sich die Hunde deutlich schwerer, ob das Futter auf dem weißen runden oder dem schwarzen quadratischen Teller lag. Die "räumliche Voreingenommenheit" spielte hier offenbar eine wichtige Rolle.

Bei der zweiten Versuchsanordnung kamen unterschiedliche Teller zum Einsatz: Dabei sollten die teilnehmenden Vierbeiner die Eigenschaften der Teller – einer weiß und rund, der zweite schwarz und eckig– erkennen lernen. Foto: Eniko Kubinyi/ELTE

Kurze Köpfe, menschenähnlicheres Sehvermögen

Um dabei herauszufinden, ob es sich bei diesem Verhalten um eine sensorische, kognitive oder gemischte Verzerrung handelt, mussten die Forschenden Unterschiede zwischen den visuellen und kognitiven Fähigkeiten der Hunde feststellen und messen. "Die visuellen Fähigkeiten von Hunderassen unterscheiden sich voneinander, was indirekt auf ihre Kopfform zurückzuführen ist", erklärte Zsófia Bognár, Ko-Autorin der Studie. "Hunde mit kürzeren Köpfen – wissenschaftlich als Brachycephale bezeichnet – entwickeln ein eher menschenähnliches Sehvermögen." Das zeigt sich auch in deren Netzhaut, die ein schärferes und fokussierteres Sehen ermöglicht als bei Hunden mit längeren Köpfen.

Die kognitiven Fähigkeiten der Hunde wiederum wurden mit einer Reihe von Gedächtnis- und Aufmerksamkeitstest gemessen. In Kombination mit den Ergebnissen der anfänglichen Experimente ergab sich aus diesen Messungen ein klares Bild: Hunde mit besseren kognitiven Leistungen in der schwierigeren räumlichen Aufgabe konnten Informationen genauso leicht mit Objekten wie mit Orten verknüpfen. Aber auch Vertreter von Hunderassen mit besserer Sehschärfe zeigten eine geringere Neigung zu räumlicher Voreingenommenheit.

"Dieses Phänomen ist bei Hunden also ein sensorisches Problem, aber auch eine Frage der kognitiven Fähigkeiten", sagte Iotchev. "'Klügere' Hunde sind also dazu in der Lage, in schwierigen Lernsituationen die räumliche Voreingenommenheit zu überwinden." (tberg, 22.11.2023)