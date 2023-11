19.40 REPORTAGE

Re: Gestrandet in Nordzypern – Afrikanische Studierende in Not Nordzypern gilt für viele Studierende als Versprechen auf Bildungschancen. Doch diese einfache Studierendenvisavergabe hat die Tore auch für Kriminelle geöffnet. Bis 20.15, Arte

20.15 KRIMI

Requiem für einen Freund (D 2021, Josef Rusnak) Ein Finanzbeamter nötigt Anwalt Jo­achim Vernau zu einem nächtlichen Treffen, doch dann findet er den Steuerprüfer nur noch tot vor. Vertrackte Geschichte um Freundschaft und Verrat nach dem Buch

von Elisabeth Herrmann. Bis 21.45, 3sat

20.15 DOKUMENTATION

Klima – Im Würgegriff der Ölkonzerne (1–2/2) In einer Zeit, in der Wissenschafterinnen und Wissenschafter vor dem Klimawandel warnen und der Krieg in der Ukraine die ­Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und Russland offenbart, zeigt die Dokumentation, was mittlerweile unternommen wird, um die Ölkonzerne zur Rechenschaft zu ­ziehen. Bis 22.05, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Verrückt nach Haien – Eine abenteuerliche Leidenschaft Die Naturfilmerin Christina Karliczek Skoglund begleitet ­Meeresbiologen, um mehr über Wanderungen der Hundshaie vor Helgoland oder die Katzenhaie in schwedischen Gewässern

zu erfahren. Bis 21.05, ORF 2

Regisseurin und Unterwasser-Kamerafrau Christina Karliczek Skoglund auf der Suche nach Dornhaien in "Universum: Verrückt nach Haien", 20.15 Uhr in ORF 2. ORF, doclights, Black Coral Films, Mat Goodman

20.15 SEEFAHRER

Master and Commander (USA 2003, Peter Weir) Oscarprämierte Hetzjagd mit Russell Crowe als britischem Kapitän, der das Flaggschiff der napoleonischen Marine versenken soll. Regisseur Weir zeigt neben Seeschlachten und Sturmfahrten einen detailverliebten Blick auf die persönlichen Geschichten der Schiffsbesatzung. Bis 22.55, Tele 5

20.15 FUSSBALL LIVE AUS WIEN

Österreich – Deutschland Thomas König und Roman Mählich kommentieren, Rainer ­Pariasek moderiert, und Herbert Prohaska und Viktoria Schnaderbeck analysieren. Bis 23.50, ORF 1

22.20 SIOUX

Der Mann, den sie Pferd nannten (A Man Called Horse, USA 1969, Elliot Silverstein) Lord John Morgan (Richard Harris) gerät in die Hände der Sioux-Indianer. Und erarbeitet sich ihren Respekt. Bis 0.30, Servus TV

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Vierzehnheiligen – Wallfahrtsort im Wandel Seit knapp 600 Jahren pilgern Gläubige auf den heiligen Berg im Obermaintal in Franken. Johannes Rosenstein über zwei Konvente – der Franziskaner und der Franziskusschwestern. Bis 23.20, ORF 2

0.00 LIEBE DIEBE

Schade, dass du eine Kanaille bist (Peccato che sia una canaglia, I 1955, Alessandro Blasetti) Nachdem sie sich in diesem Hit – einer schwungvollen Liebes-Diebes-Geschichte mit Vittorio De Sica und Marcello Mastroianni – zu einer Konkurrenz für Gina Lollobrigida entwickelt hatte, klopfte bald auch Hollywood bei Sophia Loren an. Bis 1.30, HR

Radiotipps

11.05 LESUNG

Radiogeschichten: "Die Brille mit dem Goldrand" Von Giorgio Bassani. Es liest Christian Nickel. Bis 11.25, Ö1

18.25 REPORTAGE

Journal-Panorama: Tschechien auf dem Weg zur Weltraum-Macht Von den Anfängen der tschechischen Weltraum-Begeisterung bis zu den Tüftlern von heute. Bis 18.55, Ö1

19.05 MAGAZIN

Dimensionen: Grusel mit Spaßfaktor Warum Angst auch schön sein kann. Bis 19.30, Ö1

23.03 MUSIK

Zeitton Neue Werke für Orgel von Julia Purgina und Bernhard Lang. Bis 0.00, Ö1 (Astrid Ebenführer, 21.11.2023)