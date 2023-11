Auch in der siebenten Runden der Verhandlungen haben Arbeitnehmer und Arbeitgeber der Metalltechnischen Industrie nicht zusammengefunden. Nun folgen Streiks. In der Voest beginnt der Streik am Dienstag um 14 Uhr. APA/HANS KLAUS TECHT

Wien - Der mächtige Arbeiterbetriebsratschef der Voestalpine, Karl Schaller, ist empört. Die Gewerkschaft habe ihre Forderung nach einer Lohnerhöhung von 11,6 Prozent auf 10,6 Prozent heruntergesetzt, aber den Arbeitgebern des Fachverbands Metalltechnische Industrie sei das noch immer zu wenig an Zugeständnis. Die Überstundenzuschläge von hundert Prozent sollten halbiert werden und den Mehrarbeitszuschlag der Teilzeitbeschäftigten wollte man abschaffen. "Das hätte vor allem Frauen betroffen, so etwas hab ich noch nie erlebt", echauffierte sich der Betriebsratsobmann von Österreichs größtem Stahl- und Verarbeitungskonzern. Das sei unannehmbar.

Produktionsgewerkschaftschef Reinhard Binder kündigte weitere Arbeitsniederlegungen in der gesamten Metallindustrie an. Details wollte er nach Abbruch der Verhandlungsrunde am Montagabend gegen 20:30 Uhr noch nicht nennen. Über konkrete Maßnahmen werde man nun mit dem versammelten großen Verhandlungsteam aus Betriebsratsmitgliedern und Funktionären beraten. Das war dann auch akustisch wahrnehmbar. Immer wieder trommelten und applaudierten die in einem Saal in der Bundeswirtschaftskammer versammelten KV-Verhandler. Beobachter gingen von 24-Stunden-Streiks aus, die ab Dienstag pro Betrieb abgehalten werden. Es könnten aber auch längere Ausstände werden, hieß es. "Es geht um die große Verteilungspolitik, da werden wir nicht locker lassen", sagte Metallgewerkschaftschef Binder.

8,2 Prozent im Kombi-Paket

Alles in allem, also inklusive Einmalzahlungen würden die Arbeitgeber im Schnitt weiterhin 8,2 Prozent an Lohn- und Gehaltserhöhungen anbieten, rechnete deren Sprecher und Fachverbandsobmann, Christian Knill, vor. Details zum Angebot nannte auch er nicht. Man wäre zu nachhaltigen Erhöhungen, also einer Erhöhung des Prozentsatzes bereit gewesen, allerdings nur, wenn man im Gegenzug im Rahmenrecht eine Verbesserung erzielt hätte. "Wenn ich mehr Geld haben will, muss ich im Rahmenrecht runter", stellte Knill klar. Mehr könne man sich angesichts der Rezession nicht leisten. Die von der Gewerkschaft verlangte Abgeltung der zurückliegenden Inflation von 9,7 Prozent habe man sowieso immer als unannehmbar abgelehnt. Mit ihrer kompromisslosen Vorgangsweise hätten sich die Gewerkschaftsvertreter in eine Sackgasse manövriert. "Wir lassen uns von weiteren Streiks und Machtdemonstrationen nicht beeindrucken", so der Sprecher der Arbeitgeber. "Unser Angebot steht, wir sind weiterhin verhandlungsbereit und haben weitere Termine vorgeschlagen."

"Das ist letztklassig", sagte der Bundesgeschäftsführe der Gewerkschaft GPA, Karl Dürtscher. "Leistung muss sich lohnen, sagt die Wirtschaftskammer. Genau das Gegenteil ist der Fall." (Luise Ungerboeck, 20.11.2023)