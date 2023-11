Der 16-Jährige wurde in Wien Ottakring gefasst und wieder in die Justizanstalt Gerasdorf eingeliefert. Er hatte mit Social Media Postings auf sich aufmerksam gemacht

Gleich drei Häftlinge sind vergangene Woche in Niederösterreich entkommen. Einer von ihnen wurde mittlerweile gefasst. (Archivbild) APA/ROBERT JAEGER

Nachdem vergangene Woche drei Häftlinge in Niederösterreich erfolgreich die Flucht ergriffen hatten, wurde einer von ihnen am Montag Nachmittag gefasst. Das gab die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung bekannt. Es handelt sich um einen 16-Jährigen, der in der Jugendstrafanstalt Gerasdorf inhaftiert ist.

Der Häftling wurde am Montag Nachmittag in Wien Ottakring gefasst. Genau vor einer Woche ist der Jugendliche während einem Arztbesuch am Landesklinikum Wiener Neustadt geflohen. Seither machte er mit mehreren Social-Media Postings auf sich aufmerksam. Bei einer Aufnahme waren laut einem Bericht des "Kurier" noch seine Handschellen zu sehen. "Der gefasste Ausbrecher hat versucht, Bevölkerung und Polizei zum Narren zu halten. Dem wurde durch konsequente und erfolgreiche Arbeit der Polizei ein Riegel vorgeschoben", betonte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in einer Reaktion.

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich gab am Montagabend bekannt, dass der 16-Jährige um 14.15 Uhr festgenommen und wieder in die Justizanstalt Gerasdorf eingeliefert wurde. Zudem sei eine 17-Jährige aus Wiener Neustadt als Beschuldigte wegen des Verdachtes der Begünstigung ausgeforscht worden. Sie zeigte sich laut der Aussendung nicht geständig. Nach Abschluss der Ermittlungen wird sie der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.

Weiterhin aufrecht ist die Fahndung nach einem 35-jährigen Insassen der Justizanstalt Stein. Der Häftling war am Dienstag der Vorwoche im Rahmen eines Untersuchungstermins im Universitätsklinikum Krems geflohen. Eine stundenlange Alarmfahndung verlief negativ. Ebenfalls in der vergangenen Woche bekannt geworden war das Verschwinden einer Insassin der Justizanstalt Schwarzau (Bezirk Neunkirchen). Die Frau war während eines unbewachten stationären Aufenthalts im Landesklinikum Wiener Neustadt entwichen. (red, APA, 20.11.2023)