Kebab auf 400 Quadratmetern

Kaum eine Streetfood-Bude der vergangenen Jahre wurde so gehypt wie Ferhat Döner im zehnten Bezirk. Das Kebablokal in der Favoritenstraße 94 gilt bis heute als Adresse für den besten Kebab der Stadt. Für heimisches gegrilltes Fleisch stehen die Menschen zum Teil eine Stunde Schlange, nun wird expandiert. Am 1. Dezember eröffnet man ein 400 Quadratmeter großes Lokal an derselben Adresse. Die Wartezeiten sind dann hoffentlich passé.

Für heimisches gegrilltes Fleisch stehen die Menschen zum Teil eine Stunde Schlange. IMAGO/CHROMORANGE

Das Blaustern ist nun ein Pub

Legenden sterben nie. Das trifft auch auf das Café Blaustern am Döblinger Gürtel im 19. Bezirk zu. Im Sommer schloss das Lokal kurz, nun wurde es wiedereröffnet – aber als Irish Pub. Der Wandel zum Pub bringt auch kulinarische Veränderungen mit sich: Irische Gerichte landen auf der Karte, unter anderem Fish & Chips. Pub-Quizzes und Public Viewings von Sportevents sind geplant, in der Früh will man das bekannte Frühstücksangebot fortführen, abends will man Party-Location sein. Klingt nach einer interessanten Kombination.

Vieles neu im legendären Blaustern. Foto: Blaustern/Culinarius

Bar für Guglhupffans

Das Luxushotel Rosewood im ersten Bezirk, gleich neben der Peterskirche, lädt zum Afternoon-Tea mit Kuchen ein. Genauer gesagt werden verschiedenste Varianten von Guglhupf aufgetischt. Mittwochs bis sonntags lädt man in einen Salon. Zur Auswahl stehen Klassiker mit Mohn sowie vegane Versionen und pikante Abwandlungen von den hauseigenen Konditoren.

Das Rosewood lockt mit Guglhupf und Daydrinking in den Salon. Foto: Tony Gigov

Plachutta am Neuen Markt

Am Neuen Markt 2, mitten in der Wiener Innenstadt, zieht im nächsten Jahr eine neue Dependance der Restaurantkette Plachutta ein. Im ehemaligen Restaurant Ferdinandt soll Filiale Nummer sieben aufsperren. Das Konzept soll sich von den Liegenschaften in Hietzing und in der Wollzeile unterscheiden, heißt es vonseiten des Geschäftsführers Mario Plachutta. Ein reines Schnitzellokal soll es nicht werden, so viel ist bekannt. Was das neue Plachutta-Konzept sonst noch beinhalten wird, weiß man dann 2024.

Mehr Schnitzel für die Stadt! Getty Images/iStockphoto

Das Amacord ist zurück

Im August sperrte das Café Amacord an der Rechten Wienzeile 15 im vierten Bezirk zu – nach über 36 Jahren Betrieb. Nun geht es mit der Lokalität weiter. Nicht als Café, sondern als Alimentari. Das heißt, es gibt Lebensmittel zu kaufen, aber auch zum Verköstigen: italienische Delikatessen, aber auch lokale Spezialitäten sind im Angebot. Betrieben wird das neue Amacord vom Sohn der ehemaligen Chefin.

Aufkochen am Arlberg

Kurz vor Weihnachten wird Lech Zürs am Arlberg wieder weintechnisch bespielt. In zahlreichen Events von 7. bis 17. Dezember kann man in die Welt des Weins eintauchen. Es geht unter anderem um Portwein und, klar, Naturwein. Ein Schwerpunkt liegt auf den Weinen aus der Wachau. Ticketpreise variieren je nach Event.

(rec, 23.11.2023)