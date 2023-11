... und womit man sich am Wochenende sonst noch beschäftigen kann

Auf Frühblüher setzen

Kevin Recher und seine Zwiebellasagne: Blumensorten werden je nach Blühphase in verschiedene Schichten gesetzt. Kevin Recher

Nein, es handelt sich nicht um eine Lasagne mit besonderem Twist. Bei der Blumenzwiebellasagne geht es um ehrliche Boden- und Gartenarbeit. Die Technik ist für jeden Gartenanfänger machbar.

Worum handelt es sich überhaupt? Die Blumenzwiebellasagne ist eine Pflanzmethode für Frühlingsblüher. Sie ist platzsparend (super für Balkone!) und topfsparend (super, man hat eh immer zu wenige!). Blumensorten werden je nach Blühphase in verschiedene Schichten gesetzt. Krokusse, die meist die ersten Boten des Frühlings sind, setzt man ganz nach oben, während Tulpen, die erst später aus der Erde schießen, tiefer in den Topf gesetzt werden. Bestes Indiz ist die Größe der Knolle: je größer die Zwiebel, desto später blüht sie, umso tiefer landet sie im Topf. Auf den Packungen der Zwiebeln steht ohnehin, wann sie zu blühen beginnen, so kann man die Blumen gut sortieren.

Für die Blumenzwiebellasagne nimmt man einen etwas größeren Topf (Terracotta oder Plastik ist egal) mit ca. 25 cm Durchmesser. Auf den Boden gibt man Kies oder Ähnliches, das für einen geregelten Abfluss des Wassers sorgt. Darüber streut man eine dickere Schicht Erde. Nun setzt man die erste Schicht an großen, spätblühenden Blumenzwiebeln hinein. Das sind zum Beispiel Tulpen- und Narzissensorten oder Lilien. Die Zwiebeln sollten gleichmäßig verteilt werden. Dann kommt eine Schicht Erde darüber. Auf diese setzt man jene Blumenzwiebeln, die etwas früher zu blühen beginnen: Hyazinthen sind super geeignet, auch manche Tulpen und Narzissensorten gehören dazu. Danach folgt wieder eine Schicht Erde – Sie verstehen die Lasagne-Analogie – und dann die Zwiebeln der Frühblüher. Hier kommen vor allem Krokusse, Schneeglöckchen oder das Blausternchen zum Einsatz. Auch diese werden gleichmäßig in einer Schicht verteilt. Obendrauf kommt noch eine Schicht Erde. Für den Winter können Sie den Topf mit Blättern oder Mulch bedecken, um die Blumenzwiebeln vor dem Frost zu schützen.

Glaskunst aus Murano entdecken

Bild nicht mehr verfügbar. Muranoglas-Luster, ein historisches Ausstellungsplakat und ein Porträtfoto von Maestro Archimede Seguso im Feinkostladen von Geraldkönig in der Servitengasse. Michael Steingruber

Wer die Servitengasse entlangschlendert, wähnt sich eher in einem französischen Dorf als in Wiens neuntem Bezirk. Derzeit hat das Grätzel aber auch ein italienisches Flair. Denn bis 6. Jänner gibt es in den Schaufenstern von Fiandre, Carla Schneider, König, La Pasteria, Petschenig und Oppel Optik Murano- Glaskunst von Archimede Seguso zu sehen. Er war einer der großen Namen seines Fachs, der Maestro dei Maestri, wie man sagt. Ausgestellt sind neben Schalen, Vasen oder Tellern auch historische Plakate und Werkstücks- zeichnungen aus dem Seguso-Archiv. Initiiert haben die Ausstellung Prof. Peter Berger, Anrainer im Grätzel und Murano-Glas-Bewunderer.

Buch "A Punto"

Der Schweizer Claudio Del Principe hält mittlerweile bei zehn Kochbüchern. Sein neuestes Werk A Punto (AT- Verlag) ist ein Sammelsurium an Kochnotizen mit Rezepten und – vielen Geschichten, die allesamt das Überthema Kulinarik gemein haben. Del Principe preist die Tomate, wundert sich über den Empfang in Schweizer Lokalen und gibt Tipps, welche Bratpfanne man kaufen und wie man sie benutzen sollte. Dazu kommen Berichte von Reisen (unter anderem zum italienischen Kochstar Niko Romito) sowie amüsante 50 Fragen samt Antworten wie "Darf man wirklich keinen Cappuccino nach elf Uhr trinken?".

at-verlag.ch

Fotoausstellung

Der Fotograf Walter Oberbramberger zeigt in der Ausstellung "TLNG" persönliche Porträts alpiner Bergseen, der Künstler Filius de Lacroix im Rahmen seiner Serie "Drive by" Momentaufnahmen einer postindustriellen Gesellschaft in Kohle und Graphit, Ale Elsbacher Arbeiten aus Holz, Zement und Beton. Die Schau ist bis zum 3.12. im "Rooming Inn" in der Wiedner Hauptstraße 54 zu sehen.

Ausstellung "TLNG" im "Rooming Inn", Wiedner Hauptstraße 54 / 3.Stock, 1040 Wien

(RONDO, Kevin Recher, Petra Eder, Michael Steingruber, red, 24.11.2023)